Недвижимость: Три ключевые проблемы в архитектуре

Кризисы в области здравоохранения и климата побудили нас задуматься о качестве нашей жизни, о том, где и как мы хотим жить, о дизайне нашего жилья, а также о урбанизации завтрашнего дня.

6 июня 2022 года Квебек принял национальную политику в области архитектуры и территориального планирования (PNAAT). Его влияние можно будет лучше оценить, когда план реализации будет опубликован в начале 2023 года. Квебек намерен обновить законы в этой области, а также руководящие принципы, которым должны следовать муниципалитеты.

Это важный шаг вперед в признании роли архитекторов как ключевых игроков в развитии качественного застроенного наследия.

Около двадцати европейских стран разработали политику в области архитектуры. Франция была пионером, приняв закон в 1977 году. Квебек становится пионером в Северной Америке.

Здание, которое обладает истинным архитектурным качеством, должно быть независимым от моды и стилей и, следовательно, идти в ногу со временем.

« Архитектурная культура только начинает цениться в Квебеке. Чтобы иметь качество, мы должны предоставить себе средства и, прежде всего, понять, какую ценность это качество имеет для нашей среды обитания, утверждает Ким Паризо, основательница компании APPARATE architecture. Это, прежде всего, вопрос коммуникации и оценки архитектуры. Как только это будет понято и оценено, я считаю, что продолжение будет намного проще».

Тридцать процентов выбросов парниковых газов приходится на предприятия тяжелой промышленности, такие как производство бетона, стали и алюминия, которые находятся в зданиях. Используя возобновляемые источники энергии, новые меры по повышению энергоэффективности, устойчивые материалы, а также местные и биоресурсные материалы, архитектура может способствовать сокращению выбросов парниковых газов и поощрению экологически ответственного образа жизни.

« Необходимо проявлять инициативу в предложении с точки зрения общественного транспорта. Часто мы строим районы, а предложение транспорта не соответствует, поэтому мы по-прежнему пользуемся автомобилем, даже если мы уплотняемся, мы не решаем одну из основных проблем климатического кризиса», – комментирует Ким Паризо.

Уплотнение происходит по-разному в разных городах и районах — в зависимости от их текущих характеристик, темпов роста населения и их амбиций.

« Некоторые секторы также могут быть разработаны с использованием мягкого уплотнения, как в более отдаленных секторах. Например, горизонтальные триплексы, разработанные для проекта RELIEF

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