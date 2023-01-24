Крупный пожар уничтожил здание в Сен-Лоране

Пожар в районе Сен-Лоран. Сгорел склад с медицинским оборудованием

Пожар, спровоцировавший три сигнала тревоги в ночь на понедельник, 23 января, уничтожил промышленное здание, производящее медицинское оборудование, на Pitfield Blvd. между улицами Thimens и Henri Bourassa в районе St. Laurent.

Пожар начался около 5:30 вечера и продолжался практически до полуночи. В качестве меры предосторожности было отключено электричество — близлежащие светофоры не работали.

Около 100 пожарных и 20 грузовиков боролись с огнем, и огромные черные клубы дыма заполнили ночное небо. Запах дыма чувствовался даже в вест-энде Монреаля. Один из пожарных, надышавшись копотью, был госпитализирован.

Полиция Монреаля сообщила об отсутствии криминального подтекста в случившемся возгорании, а полиция находилась в этом районе главным образом для контроля за дорожным движением. Утром движение было восстановлено.