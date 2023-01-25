Во всём Квебеке ожидаются снегопады и метели. Циклон начнётся ночью (со среды на четверг)

Метеорологическая служба опубликовала предупреждение о сильном снегопаде на большей части провинции.

Давным-давно, уж и не помнят люди, когда, в Квебеке выпал снег. (Это шутка, поясняем). Но вот, наконец-то, настала пора и для снегопада. В ночь со среды на четверг во многих районах Квебека ожидаются сильнейшие метели.

По прогнозам метеорологов (не люди — звери! Судя по тому, как они нам морозы и снега подкидывают!) к полудню четверга в Гаспези, в северных районах Квебека, в районе Нижнего Св.Лаврентия выпадет до 30 сантиметров, местами — до 40.

Во многих других районах, включая Шарльвуа, Центральный Квебек, Лорентиды, Лаваль, Монтережи и (барабанный бой!) на всей территории Большого Монреаля — осадков чуть меньше, примерно 20-25 сантиметров.

В Гатино и на территориях, граничащих с Оттавой, снега выпадет меньше — сантиметров 10, иногда 15. (Опять федералы весь снег нам скинули! Где Лего, почему не выскажет своё фе Трюдо!)

Но, опять же, во многих районах к середине четверга (возможно, и утром), снег перейдёт в дождь, а закончится дело гололедицей.