Два криминальных поджога двух питейных заведений в самом центре Монреаля

Одновременный поджог двух баров в центре Монреаля, явный злой умысел и явная слаженность действий злоумышленников.

В пять утра ночью с понедельника на вторник в центре Монреале с разницей в десять минут вспыхнули два пожара. Оба раза горели бары. В первом случае загорелся бар Andrews Pub, что на улице Guy, а затем заполыхал другой бар, на улице Mackay (его название не сообщается, но на фотографии, показанной в новостях TVA, видна вывеска Arabica — непонятно, идёт ли речь об этом пабе или же это соседний с погорельцами. Оба загоревшихся заведения находятся почти впритык к Sainte-Catherine расположены на параллельных улицах.

По словам полицейских, первый бар пострадал немного, а второму нанесён «довольно серьёзный ущерб». Полицейские сообщили, что в обоих случаях найдены элементы, способствующие быстрому распространению огня, что позволяет сделать вывод (наряду с одновременностью происшествий и нахождением их неподалёку друг от друга) о преднамеренном поджоге, направленном против обеих заведений.

Во время пожаров никто не пострадал.

Одновременно соообщается о жестоком избиении дубминками и молотками подростка в школьном дворе в районе Монреаль-Нор и о ночной стрельбе (но без жертв), в районе Ville-Saint-Laurent, неподалёку от метро Du Collège. Так что, о спокойствии в городе говорить нельзя.