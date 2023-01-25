Квебекец и две канадские кинематографистки стали номинантами самой знаменитой кинопремии

Объявлены номинанты на Оскара. Что-ж, один квебекец в числе кандидатов, хотя и не в главных категориях, бывало и получше. И две дамы из Альберты.

Объявлены номинации на самую престижную и самую известную награду в мире кино. Среди множества номинантов (по шесть кандидатов или даже больше, если люди работали в паре, на категорию) на сей раз есть один квебекец и две женщины из Альберты.

Квебекский гримёр и костюмер Адриен Моро (Adrien Morot) стал кандидатом на премию за работу над фильмом «Кит», режиссёра Даррена Аронфски, рассказывающем о драме учителя, страдающего от ожирения, смертельно больного и пытающегося наладить отношения с дочерью. Моро сумел так замаскировать актёра Брендана Фрейзера, что при взгляде на экран и сомнений нет в том, что речь о настоящем толстяке (хотя раздавались протесты активистов борьбы против очередных напастей, мол, почему на роль сверхполного человека был взят не настоящий сверхполный актёр, безобразие и дискриминация! Но каким-то чудом протесты не помешали фильму попасть в финал раздачи премий). Моро создал протезы, которые были наложены на тело актёра и которые произвели огромное впечатление на специалистов.

Моро выдвигается на Оскар во второй раз, он уже был номинантом в 2011 году за свою работу в фильме «Версия Барни». Моро работал во многих известных фильмах, начиная от квебекских C.R.A.Z.Y. B “Хороший коп, плохой коп», и заканчивая участием в фильмах X-Men.

Что касается двух женщин из Альберты — Аманды Форбис (Amanda Forbis) и Венди Тилби (Wnedy Tilby), то они наминированы за короткометражный мультипликационный фильм The Flying Sailor (Летающий Матрос), который выдвинут в краткий список лучших в своей категории. Обе женщины тоже не в первый раз номинированы за свои работы — их короткометражки были кандидатами в 1999 году и в 2011 году.

«Летающий матрос» рассказывает об истории матроса, который был заброшен на высоту два километра во время трагического взрыва в Галифаксе в декабре 1917 года.

Вручение Оскаров состоится 12 марта.