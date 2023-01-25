В столице Северной Кореи объявлен карантин в связи с «заболеванием органов дыхания»

Власти Северной Кореи объявили карантин в столице, но не уточнили, о каком именно заболевании идёт речь. Может, просто из-за простуды, а?

В Пхеньяне, столице Северной Кореи, объявлен полный карантин. Жителей города обязали несколько раз в сутки сдавать данные о температуре тела органам здравоохранения (сотрудники будут обходить дома и собирать отчёты).

Пока объявлено о пятидневном полном запрете выходить из дома (не совсем понятно, как жители могут пополнять запасы продовольствия, хотя лекарства обещано доставлять на дом). В последние дни в магазинах наблюдался ажиотаж – люди сметали все продукты, даже после окончания празднования Лунного нового года. Этот факт явно показывает, что слухи о карантине ходили уже несколько дней.

Причина карантина — резкий рост заболеваний органов дыхания. Но слово «Ковид» произнесено не было. Непонятно также, идёт ли речь лишь о столице или же о пригородных городах и о других городах страны, но наблюдатели из Южной Кореи подтверждают, что в пограничном городе Кесон замечено резкое сокращение числа прохожих на улицах и движения транспорта. По радио и телевидению Северной Кореи регулярно передаются призывы к народу соблюдать противопандемийные меры и тут же уведомлять любимое руководство о любых недомоганиях, в первую очередь, если речь об органах дыхания.

Ещё в августе прошлого года лично товарищ Ким Чен Ын лично обрадовал народ известием о том, что Ковид в Северной Кореи полностью побеждён и искоренён. Успех достигнут благодаря мудрой политике родной партии и лично товарища Ким Чен Ына, возглавившого борьбу против болезни. Тогда партия и правительство признали, что примерно 20% населения страны переболели Ковидом (примерно 4, 7 миллионов человек), но скончались от него лишь 20 человек. Цифры смертности вызвали недоумение у экспертов, но пояснений сделано не было.