В США математику назвали «белой» и «цисгетеропатриархальной»

Лекция, на которой курсы по математике в бакалавриате в США назвали «несправедливыми», была прочитана 4 января в Бостоне на совместных математических встречах 2023 года, сообщил 20 января сайт The College Fix.

«Математическое образование в бакалавриате как белое, цистеропатриархальное пространство и возможности для структурного разрушения для продвижения квир-справедливости по отношению к цветным» — таково было полное название лекции, прочитанной Луисом Лейва, доцентом кафедры математического образования в колледже образования и человеческого развития Пибоди в университете Вандербильта.

Лейва прочитал лекцию на совместных математических встречах 2023 года, организаторы которых называют их «крупнейшим математическим собранием в мире», на веб-сайте встреч.

«„Цисгетеропатриархальный“» — это термин в этнических исследованиях, относящийся к „системе мужской, прямой, соответствующей назначенной половой системе власти“», — сказал в интервью Los Angeles Times в 2019 году учитель и разработчик учебной программы Р. Толтека Куаутин.

«Выводы Лейвы показывают, как повествования об опыте чернокожих, латиноамериканских и азиатских QT-студентов отражают формы интерсекциональности или случаи угнетения и сопротивления», — говорится в аннотации его лекции. QT здесь означает квиров (людей с измененным гендером) и трансгендеров.

Исследование Лейвы основывалось на «образовательном опыте 39 цветных студентов-квиров и транс-студентов, изучающих естественные науки, технологию, инженерное дело, математику в университетах США, которые исторически были белыми и обслуживали меньшинства», говорится в аннотации лекции.

«В заключение я переосмысливаю математическое образование в бакалавриате со структурными нарушениями, которые способствуют справедливости для учащихся, маргинализированных по признаку расы, пола и сексуальности», — говорится в аннотации.

Согласно биографии на сайте университета, Лейва также является сотрудником департамента гендерных и сексуальных исследований Вандербильта. Его работа «опирается на критическую расовую теорию, феминизм цветных женщин и критику цветных женщин, чтобы концептуально и методологически обосновать его исследования, которые сосредотачивают исторически маргинализированные голоса в естественнонаучном высшем образовании на пересечениях расы, пола и сексуальности».

Лейва был назван «Преподавателем года ЛГБТК+ 2022 года» по версии Out to Innovate, профессиональной организации ЛГБТК+ людей в естественных науках, заявил университет Вандербильта в пресс-релизе в мае прошлого года.

Первокурсник Вандербильта Ноа Дженкинс выразил непонимание озабоченностями профессора. «Я никак не могу понять, каким образом университетское математическое образование в текущем виде представляет собой систему „угнетения и сопротивления“, особенно в столь объективной области, — сказал он The Fix. — Либо ты решишь уравнение правильно, либо нет. Это действительно настолько просто. Неважно, гей, трансгендер или кто-то другой решит задачу, два плюс два всегда будет четыре».

Лейва не является чем-то из ряда вон выпадающим. Наоборот, он следует в русле новых «прогрессивных» тенденций. Например, в Канаде ранее нашли расизм в уравнении «2 + 2 = 4», Математическая ассоциация США объявила математику расистской еще в 2020 году, а в Англии несколько лет назад собрались «деколонизировать» законы Ньютона.