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Новости В Мире В британских музеях слово «мумия» стало неполиткорректным

В британских музеях слово «мумия» стало неполиткорректным

Виктория Христова Янв 25, 2023 В Мире, Новости Комментарии к записи В британских музеях слово «мумия» стало неполиткорректным отключены 65 Просмотров

Лондонский Британский музей и Национальный музей Шотландии больше не употребляют термин «мумия»

Лондонский Британский музей и Национальный музей Шотландии больше не употребляют термин «мумия», используя вместо него словосочетания «мумифицированный человек» или «мумифицированные останки» в качестве политкорректной альтернативы, сообщает 23 января радиостанция LBC.

«Когда нам известно имя усопшего человека, мы используем его, в противном случае мы должны говорить „мумифицированные о мужчине, женщине, мальчике, девочке или личности вообще“, потому что мы имеем в виду людей, а не предметы», — поясняет новый подход представитель Национального музея Шотландии.

«Слово „мумия“ не является неправильным, но оно бесчеловечно, в то время как использование термина „мумифицированная персона“ побуждает наших посетителей думать о человеке».

Термин «мумия» используется для обозначения сохранившихся останков примерно с 1615 года, напоминает LBC. Считается, что оно произошло от арабского слова mummiya, что переводится как «битум», бальзамирующее вещество.

 

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