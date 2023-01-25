ЦБ Канады повысил ключевую ставку до 4,5%

Следующее плановое решение канадского ЦБ по ключевой ставке намечено на 8 марта.

Центральный банк (ЦБ) Канады повысил ключевую ставку с 4,25% до 4,5% годовых на фоне высокой инфляции. Это стало первым повышением ставки в этом году и уже восьмым с начала 2022 года.

“Банк Канады сегодня повысил ключевую ставку до 4,5% годовых”, – отмечается в распространенном в среду сообщении регулятора. В пояснительной записке говорится, что инфляция в Канаде и в других странах остается на достаточно высоком уровне. Тем не менее, отмечает ЦБ, в ряде стран снижение цен на энергоносители уже приводит к снижению показателей инфляции, снятие ковидных ограничений в Китае положительно отразится на росте его экономики, а экономика США хотя и замедляется, но находится в более устойчивом состоянии, чем ожидалось. По оценкам ЦБ, рост мировой экономики в 2022 году составил 3,5%, но в 2023 году этот показатель снизится до 2%.

Говоря о ситуации в Канаде, регулятор отметил, что инфляция в стране с июня по декабрь прошлого года упала с 8,1% до 6,3% в связи со снижением цен на топливо, тем не менее “канадцы по-прежнему ощущают на себе трудности, вызванные высокой инфляцией”. В ЦБ пояснили, что это связано с постоянным ростом цен на продукты и жилье.

В начале прошлого года базовая ставка в Канаде составляла 0,25%.

Следующее плановое решение канадского ЦБ по ключевой ставке намечено на 8 марта.

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