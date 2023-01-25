Канада в 2023 году ожидает увеличения урожая пшеницы

Пшеницы в Канаде будет достаточно!

Эксперты Agriculture and Agri-Food Canada (AAFC) в январском отчете озвучили первый прогноз производства пшеницы в Канаде в 2023 году на уровне 34,3 млн тонн, что на 1,5% превысит результат предыдущего сезона.

Отмечается, что увеличение производства зерновой ожидается благодаря расширению посевной площади, которое будет стимулироваться ростом мировых цен. Урожайность канадской зерновой в следующем сезоне прогнозируется на уровне предыдущего года- 3,4 т/га.

Внутреннее потребление пшеницы в Канаде в новом сезоне ожидается на уровне 9,5 млн тонн (+0,5 млн тонн в год), экспорт – 24 (+0,1) млн тонн, конечные запасы – 5,7 (+1) млн тонн.