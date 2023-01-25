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Новости Nordgold вышел из канадского проекта Pistol Bay

Nordgold вышел из канадского проекта Pistol Bay

Виктория Христова Янв 25, 2023 Новости, Новости Канады Комментарии к записи Nordgold вышел из канадского проекта Pistol Bay отключены 48 Просмотров

Золотодобывающая Nordgold в конце прошлого года вышла из геологоразведочного проекта Pistol Bay в Канаде 

Nordgold передал 100% в проекте канадской BG Gold Capital 30 декабря. Об этом сообщается на портале “Вестник золотопромышленника”.

Pistol Bay — это геологоразведочный проект с высоким содержанием золота, расположенный на западном берегу Гудзонова залива на территории Нунавут на севере Канады. Лицензионная площадь проекта Pistol Bay составляет 860 квадратных км в пределах малоразведанного зеленокаменного пояса Эннадай-Ранкин. Проект отличает удобное месторасположение и наличие уже существующей инфраструктуры.

После того, как компания попала под санкции, Nordgold распродает свои зарубежные разведочные активы, включая долю в совместном предприятии Montagne d’Or во Французской Гвиане.

Nordgold — золотодобывающая компания Алексея Мордашова, ее предприятия находятся в Буркина-Фасо, Гвинее, России и Казахстане.

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