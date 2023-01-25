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Консультативный комитет по городскому планированию Pierrefonds ждет кандидатов

Виктория Христова Янв 25, 2023 Новости, Новости Квебека и Монреаля Комментарии к записи Консультативный комитет по городскому планированию Pierrefonds ждет кандидатов отключены 23 Просмотров

Консультативный комитет по городскому планированию Pierrefonds ждет кандидатов

Вы работаете в области архитектуры, городского планирования, планирования землепользования или строительства?  Консультативный комитет по городскому планированию Pierrefonds нуждается в том, чтобы вы давали рекомендации и комментарии по городскому планированию и развитию!

Комитет формируется членами городского совета, а также жителями. Его миссия заключается в анализе и вынесении рекомендаций по различным вопросам, связанным с городским планированием и развитием. UPAC анализирует и выносит рекомендации и комментарии по всем запросам, подпадающим под действие действующего закона о программе планирования сайта и архитектурной интеграции (SPAIP).

Как стать кандидатом?

  • Вы должны быть резидентом Pierrefonds-Roxboro;
  • Быть открытым и скрупулезным в анализе файлов;
  • Демонстрировать интерес к вопросам, связанным с городским планированием;
  • Иметь желание изучить несколько подзаконных актов по городскому планированию, в частности планирование на месте и архитектурной интеграции (PIIA);
  • Быть доступным примерно двенадцать вечерних встреч в год.

Отправьте свое резюме не позднее 16:30 10 февраля по электронной почте: denise.blanchard@montreal.ca

Или по почте: Департамент развития территорий и учебных технологий округа Пьерфонд-Роксборо, 13665, бульвар Пьерфонд, Пьерфонд, QC. H9A 2Z4

С подходящими кандидатами свяжутся.

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