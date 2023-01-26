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Новости В Мире В Мексике сообщили о прекращении споров с четырьмя энергокомпаниями Канады

В Мексике сообщили о прекращении споров с четырьмя энергокомпаниями Канады

Виктория Христова Янв 26, 2023 В Мире, Новости Комментарии к записи В Мексике сообщили о прекращении споров с четырьмя энергокомпаниями Канады отключены 31 Просмотров

Мексика и Канада уладили разногласия

Разногласия, которые были у Мексики с четырьмя канадскими компаниями, в основном из энергетического сектора, работающими в Мексике, преодолены после встречи с представителями бизнеса Канады, заявил мексиканский президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор 23 января на пресс-конференции в Национальном дворце.

При этом он признал, что остаются две канадские горнодобывающие компании, которые предъявляют претензии. Он отметил, что эти компании справедливо жалуются, поскольку они столкнулись с давлением со стороны преступных группировок Мексики.

«Мы уже занимаемся этим», — пояснил он.

Лопес Обрадор сообщил, что в Мексике работают 125 канадских компаний, а проблемы остались лишь с двумя из них. Он рассказал, что в разговоре с канадским лидером Джастином Трюдо договорился совместно уладить все разногласия в кратчайшие сроки.

 

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