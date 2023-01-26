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Новости Компания Microsoft готовится запустить большое обновление File Explorer для Windows 11

Компания Microsoft готовится запустить большое обновление File Explorer для Windows 11

Виктория Христова Янв 26, 2023 Новости, Новости интернет, всемирной паутины, науки. новых технологий Комментарии к записи Компания Microsoft готовится запустить большое обновление File Explorer для Windows 11 отключены 26 Просмотров

Специалисты профильного интернет-портала WindowsCentral сообщают, что корпорация Microsoft готовит к выходу крупнейшее обновление File Explorer для Windows 11.

Фирменный «Проводник» получит не только обновленный дизайн, но и множество новых функций.

Нам обещают улучшенную работу с сенсорным экраном и усовершенствованную интеграцию с сервисами OneDrive и Microsoft 365, но самые большие изменения ждут в интерфейсе. Обновлено будет практически все, от поля для поиска до оформления окна, заголовка, кнопок и прочего. Кстати, в руках источника каким-то образом оказались скриншоты новой версии «Проводника». С изображениями можно ознакомиться здесь.

Также ожидается новая«Галерея», теги для упорядочивания и классификации файлов при помощи ключевых слов и цветовых меток, вроде тех, что уже есть в macOS в приложении Finder.

Как отмечают в WindowsCentral, если все эти планы воплотятся в жизнь, то это окажется самое значительное обновление «Проводника» со времён Windows 8, выпущенной более 10 лет назад.

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