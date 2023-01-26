Компания Microsoft готовится запустить большое обновление File Explorer для Windows 11

Специалисты профильного интернет-портала WindowsCentral сообщают, что корпорация Microsoft готовит к выходу крупнейшее обновление File Explorer для Windows 11.

Фирменный «Проводник» получит не только обновленный дизайн, но и множество новых функций.

Нам обещают улучшенную работу с сенсорным экраном и усовершенствованную интеграцию с сервисами OneDrive и Microsoft 365, но самые большие изменения ждут в интерфейсе. Обновлено будет практически все, от поля для поиска до оформления окна, заголовка, кнопок и прочего. Кстати, в руках источника каким-то образом оказались скриншоты новой версии «Проводника». С изображениями можно ознакомиться здесь.

Также ожидается новая«Галерея», теги для упорядочивания и классификации файлов при помощи ключевых слов и цветовых меток, вроде тех, что уже есть в macOS в приложении Finder.

Как отмечают в WindowsCentral, если все эти планы воплотятся в жизнь, то это окажется самое значительное обновление «Проводника» со времён Windows 8, выпущенной более 10 лет назад.