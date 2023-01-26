Бабушкины рецепты от самых разных болезней

Напомним только о малой части полезных рецептов наших бабушек, помогающих при самых разных недомоганиях.

Хотя про «бабушкины рецепты» часто отзываются с неким пренебрежением и усмешкой, тем не менее, эти рецепты — результат многолетнего опыта, иногда опыта многовекового, и пренебрегать ими не стоит даже тогда, когда мы имеем доступ к самым современным лекарствам.

Вот некоторые из старых и проверенных временем рецептов:

Язвочки во рту — чаще всего такие язвочки вызываются нечаянным укусом слизистой оболочки рта. Ничего страшного не происходит, но неделю-две ощущения неприятны. Но если прополоскать рот алое вера всего лишь пару раз (замочить алое в небольшом количестве воды), то язвочка быстро исчезнет.

Глина против укусов насекомых. Как правило, речь о комарах, но иногда нас кусают и другие «божьи твари» Лучше всего тут же приложить на место укуса компресс из глины — просто размочить глину, добавить, по возможности, пару капель лаванды на небольшой комечек глины. Особенно полезно для маленьких детей, которые с трудом укусы переносят. Если после одного компресса чесаться место не перестало, повторите операцию.

Анис — полезное средство при проблемах с желудком (в Квебеке — badiane). Пригоовьте настойку из пяти плодов на стакан воды (довести до кипения и дать настояться несколько минут). Затем пить.

Мёд против ожогов. Мёд вообще хорошо действует на раздражённую чем-то кожу и на смягчение горла. Можно развести в стакане тёплой воды ложечку мёда, выпить и боль в горле тут же пройдёт. То же самое и с кожей — если кожу немного обожгли, то стоит приложить мёд, как болевые ощущения сойдут на нет в течение четверти часа. Если боль не ушла полностью, повторить операцию.

Ромашка – прекрасное средство при болях в мышцах. Если мышцы болят, выпейте настойку из ромашки. Тем более, что ромашка успокаивает и нервы

Корица — средство против простуды. В принципе, корица вообще усиливает имунную систему. Но при простудах — размешайте две чайные ложечки мёда, щепотку корицы, сок от половинки лимона в стакане тёплой воды. И пейте. Потом спасибо скажете!

Репчатый лук помогает справиться с усталостью. Если вы постоянно чувствуете усталость, возьмите одну луковицу, порежьте, вскипятите в литре воды и пейте понемного, но регулярно, в течение двух дней. Повторяйте процесс, если вновь пришла усталость.

Эвкалипт против бронхита. Противогриппозные свойства эвкаплипта хорошо известны. Проще всего купить эвкалиптовое масло (оно продаётся в аптетках и во многих лавках, это небольшие флакончики), развести три капли в чашке очень горячей воды (в кипятке) и вдыхать пары несколько минут. Повторить операцию несколько раз в день.

Фиги, как средство от запора. Как правило, фиги помогают практически мгновенно. Съешьте штук пять, если появились проблемы с желудком, и вы тут же почувствуете разницу (кстати, так же помогают и сливы).

Лёд против головной боли. Простейшее средство — если болит голова, приложите мешочек со льдом к тому месту, где ощущаете головную боль. Но в любом случае не забывайте, что часто боль — это сигнал болезненных процесов, так что лучше показаться врачу, если боли повторяются.

И спасибо бабушкам!