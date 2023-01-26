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Общество Здоровье, медицина Бабушкины рецепты от самых разных болезней
Badiane
Плоды аниса.

Бабушкины рецепты от самых разных болезней

Megan Jorgensen Янв 26, 2023 Здоровье, медицина, Меган Хорхенсен, Новости Оставить комментарий 71 Просмотров

Бабушкины рецепты от самых разных болезней

Напомним только о малой части полезных рецептов наших бабушек, помогающих при самых разных недомоганиях.

Хотя про «бабушкины рецепты» часто отзываются с неким пренебрежением и усмешкой, тем не менее, эти рецепты — результат многолетнего опыта, иногда опыта многовекового, и пренебрегать ими не стоит даже тогда, когда мы имеем доступ к самым современным лекарствам.

Вот некоторые из старых и проверенных временем рецептов:

  • Язвочки во рту — чаще всего такие язвочки вызываются нечаянным укусом слизистой оболочки рта. Ничего страшного не происходит, но неделю-две ощущения неприятны. Но если прополоскать рот алое вера всего лишь пару раз (замочить алое в небольшом количестве воды), то язвочка быстро исчезнет.
  • Глина против укусов насекомых. Как правило, речь о комарах, но иногда нас кусают и другие «божьи твари» Лучше всего тут же приложить на место укуса компресс из глины — просто размочить глину, добавить, по возможности, пару капель лаванды на небольшой комечек глины. Особенно полезно для маленьких детей, которые с трудом укусы переносят. Если после одного компресса чесаться место не перестало, повторите операцию.
  • Анис — полезное средство при проблемах с желудком (в Квебеке — badiane). Пригоовьте настойку из пяти плодов на стакан воды (довести до кипения и дать настояться несколько минут). Затем пить.
  • Мёд против ожогов. Мёд вообще хорошо действует на раздражённую чем-то кожу и на смягчение горла. Можно развести в стакане тёплой воды ложечку мёда, выпить и боль в горле тут же пройдёт. То же самое и с кожей — если кожу немного обожгли, то стоит приложить мёд, как болевые ощущения сойдут на нет в течение четверти часа. Если боль не ушла полностью, повторить операцию.
  • Ромашка – прекрасное средство при болях в мышцах. Если мышцы болят, выпейте настойку из ромашки. Тем более, что ромашка успокаивает и нервы
  • Корица — средство против простуды. В принципе, корица вообще усиливает имунную систему. Но при простудах — размешайте две чайные ложечки мёда, щепотку корицы, сок от половинки лимона в стакане тёплой воды. И пейте. Потом спасибо скажете!
  • Репчатый лук помогает справиться с усталостью. Если вы постоянно чувствуете усталость, возьмите одну луковицу, порежьте, вскипятите в литре воды и пейте понемного, но регулярно, в течение двух дней. Повторяйте процесс, если вновь пришла усталость.
  • Эвкалипт против бронхита. Противогриппозные свойства эвкаплипта хорошо известны. Проще всего купить эвкалиптовое масло (оно продаётся в аптетках и во многих лавках, это небольшие флакончики), развести три капли в чашке очень горячей воды (в кипятке) и вдыхать пары несколько минут. Повторить операцию несколько раз в день.
  • Фиги, как средство от запора. Как правило, фиги помогают практически мгновенно. Съешьте штук пять, если появились проблемы с желудком, и вы тут же почувствуете разницу (кстати, так же помогают и сливы).
  • Лёд против головной боли. Простейшее средство — если болит голова, приложите мешочек со льдом к тому месту, где ощущаете головную боль. Но в любом случае не забывайте, что часто боль — это сигнал болезненных процесов, так что лучше показаться врачу, если боли повторяются.

И спасибо бабушкам!

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