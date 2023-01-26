Художники Pointe Claire, отзовитесь!

Художники Западного Острова, есть предложение!

Город Пуэнт-Клэр в настоящее время ищет художника с Западного острова для работы в Общественном художественном комитете. Мандат этого консультативного комитета заключается в выдаче рекомендаций для поддержки разработки и продвижения работ, уже представленных на территории Западного острова, а также для разработки новых проектов в области искусства.

Что нужно для того, чтобы стать кандидатом: он должен быть жителем одного из муниципалитетов Западного острова Монреаля и иметь профессиональный опыт в области изобразительного искусства, а также признание в художественном сообществе Западного острова. Также необходимо знание французского и английского языков.

Отборочный комитет будет уделять приоритетное внимание заявкам от профессиональных художников (как определено в Законе о статусе художника), но поощряет студентов, начинающих художников и художников-любителей.

Подайте заявку до понедельника, 20 февраля 2023 года, приложив резюме и сопроводительное письмо. По электронной почте: galerie.stewarthall@pointe-claire.ca или отправьте по почте: Pointe-Claire Public Art Committee Selection Committee, 176 Du Bord-du-Lac – Lakeshore Road, Pointe-Claire, Québec H9S 4J7. Информация: 514-630-1254 или galerie.stewarthall@pointe-claire.ca