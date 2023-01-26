В 2022 году в Квебеке при помощи радара было выписано рекордное количество штрафов за неправильное вождение

Почти шестьдесят три миллиона долларов были собраны в виде штрафов за вождение в Квебеке в прошлом году, выписанных автоматическими радарами.

Бюджет Квебека может порадоваться — за прошлый, 2022 год, в провинции была собрана рекордная сумма благодаря использованию автоматических радаров, контролирующих движение на дорогах.

Всего радары зафиксировали нарушения и выписали штрафы на сумму в 62 717 555 долларов. Количество нарушений (и, соответственно, выписанных штрафов) — 477 309.

В предыдущие два года (2020 и 2021) было выписано штрафов на 56 миллионов за год, меньше, чем в 2019 году, но последние два года были годами пандемийными, ездили люди гораздо меньше. В 2019 году был установлен предыдущий рекорд количества выписанных штрафов и суммы их: 57 372 189 долларов, 384 677 штрафов.

К сожалению, рост числа штрафов сопровождается ростом аварий, что логично.

Как правило, штрафы выписываются за нарушение скорости при проходе астомашиной участка, контролируемого радаром. Реже, но фиксируются неверные обгоны, выезды на встречную полосу, выезды с нарушением правил со второстепенной дороги на главную и т. д. Заметим, что за проезд на красный цвет в Квебеке были оштрафованы всего лишь 229 водителей на сумму в 39 587 долларов (но всего в провинции установлены 21 радар на контролируемых светофорами перекрёстах, весьма немного, и их количество будет увеличено).

В Квебеке будет увеличено и количество мобильных радаров Пока их мало, но они в 2022 году обнаружили 198 509 нарушителей и оштрафовали их на 31 миллион.

Самым «лучшим сборщиком штрафов» в Квебеке стал радар в Мирабели: Эта грозная машина «прихватила» 55 528 водителей и оштрафовала их на 31 миллион с лишним. Этот радар установлен на шоссе №15-Sud, в трёх сотнях метров от шоссе Côte-Nord.

На втором месте радар в Монреале, опять же на шоссе №15-Sud, в трёхстах метров от выезда Atwater. – 139 797 водителей заплатят 25 миллионов.

Третье место — радар в городе Boucherville, на шоссе №20, в 200 метрах от развязки бульвара de Mortagne. всего 210 540 штрафов на сумму 21 миллион (больше штрафов, но меньше собранных денег, чем в предыдущем случае, так как в этом случае штраф меньше из-за того, что нарушение скорости при максимальной в 50 км стоит меньше, чем такое же нарушение в зоне с максимально установленной скоростью в 100 км).

В городе Квебек суровый радар на углу бульвара Charest Ouest и авеню Saint-Sacrement оштрафовал 34 529 водителей на 3,5 миллионов долларов, это почётное четвёртое место.

В городе Charlemagne, на шоссе №40, в 100 метрах от шоссе №640, пятый по сумме штрафов радар — 14 697 тысяч долларов на 114 тысяч нарушителей.

Количество нарушений и сумма штрафов в Квебеке выросли с 2018 года после внесения изменений в Дорожный Кодекс Квебека, что позволило резко снизить количество попыток оспорить штраф за неправильное вождение.