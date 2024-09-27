Коренные сообщества в Квебеке не могут отказаться от оплаты счетов за электроэнергию

Министр Квебека, отвечающий за отношения с коренными народами и инуитами, заявил, что северные сообщества не могут отказаться от оплаты своих счетов за электроэнергию.

Иан Лафренье отреагировал на отчет Radio-Canada, в котором сообщалось, что члены некоторых коренных сообществ не платили за электроэнергию в течение многих лет, что привело к образованию долга в 250 миллионов долларов, который, по сообщениям, энергетическая компания не знает, как взыскать.

В отчете говорилось, что около 15 сообществ, которые имеют задолженность, в основном представляют нации кри и инну в тех частях провинции, где Hydro-Québec управляет плотинами или планирует строительство ветряных электростанций.

Hydro-Québec подтвердила в заявлении, что решила не отключать электроэнергию для каких-либо сообществ Первых Наций или инуитов в рамках более широкого размышления о “экономической примирении”.

Лафренье сообщил законодательному собранию, что есть сообщества, которые имели плохой опыт взаимодействия с Hydro-Québec в прошлом, но он считает, что отказ от оплаты счетов — это неправильный способ донести это сообщение.

Он сказал, что хочет работать с обеими сторонами, чтобы договориться о решении.

“Мы не можем брать правосудие в свои руки,” — сказал он в Квебеке, отметив, что большинство коренных клиентов Hydro платят свои счета. Как партия Квебекских социалистов, так и Либеральная партия Квебека заявили законодательному собранию, что такую ситуацию нельзя допускать.

Лидер PQ Поль Сент-Пьер Пламондон сказал, что, похоже, нет справедливости между клиентами электроэнергии.

“Что мы говорим, так это то, что есть люди, которые платят свои счета, и если они этого не делают, то есть последствия,” — сказал он. “А есть другие, кто не должен платить свои счета… Я не вижу, как это будет работать с точки зрения справедливости.”

Габриэль Нодо-Дюбуа из партии Québec solidaire призвал к диалогу, заявив, что Hydro-Québec была создана “как будто коренные народы не существуют.”

“Путь диалога и переговоров должен быть предпочтительным, чтобы мы признали права всех Первых Наций и проложили путь к лучшим отношениям в будущем,” — сказал он.

Ассамблея Первых Наций Квебек-Лабрадор не была немедленно доступна для комментариев.

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