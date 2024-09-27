Как ваши осенние дела?

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Прощай, Comedy

В этом выпуске юбилейного сезона Comedy Club: Павел Воля “Камеди 20 лет”; Зураб Матуа, Андрей Аверин, Дмитрий Сорокин и Юлия Меньшова “Ответы про Камеди”; Иван Половинкин “Девушки всегда опаздывают”; Демис Карибидис, Алексей Шальнов, Дмитрий Грачев “Арест Дурова”; Антон Иванов, Азамат Мусагалиев, Денис Дорохов, Яна Кошкина, Константин Бутусов “Френдли атмосфера” и группа USB.

Большой артист

Середина 1980-х годов. Обаятельному красавцу Глебу тесно в провинции – он грезит большой сценой и мечтает стать великим артистом. И, возможно, судьба и сулила ему успех, если бы не роковая первая любовь. Девушка из высшего света Алена Торшакова влюбляется в Глеба и покоряет его сердце. Но высокопоставленные родители Алены мечтали совсем не о таком зяте. В их планах – породниться с влиятельным семейством Виленских. И ради этого они готовы пойти на все.

Исправление и наказание 2

Во время открытия храма на голову олигарху Верхоланцеву упал здоровый колокол, на отлив которого он и пожертвовал огромную сумму. После похорон его семейка принялась делить деньги, но увы – все счета за границей под надежным паролем. Уверенные в том, что нехилую долю богач оставил внебрачной дочери, Верхоланцевы направляются в глубинку, где их родственница по батюшке работает заместительницей начальника колонии. Пытаясь выбить наследство, мажоры поджигают ее дом, но вместо денег получают срок. Отбывать его придется именно в этой колонии. Здесь сводная сестра будет учить родственников человечности способами, которые практикуют в современных российских тюрьмах. “У них просто не было шанса стать хорошими”, – говорит надзирательница и начинает перевоспитание.

Пока не родила

Кире всего восемнадцать, но жизнь уже ставит перед ней очень взрослые задачи. Пытаясь спасти свою семью от выселения из квартиры, девушка придумывает аферу, жертвой которой сама и становится. В клинике по ЭКО ей подсаживают эмбрион состоятельной, но бездетной семейной пары, предназначенный для другой суррогатной матери. Теперь перед Кирой встает дилемма. Избавиться от нежелательной беременности? Но тогда она лишит людей последнего шанса иметь долгожданного ребенка. Или рожать? Значит, попрощаться с привычной жизнью, своей мечтой стать художником, а, главное, свободой. Алчная мать Киры видит в беременности источник заработка и при любом удобном случае старается выманить у богатых биородителей лишнюю копейку. А богатая пара стремится во всем контролировать девочку и навязывает свои условия. Также неожиданная беременность испытывает на прочность отношения Киры с ее парнем. А уж когда на горизонте появляется давно пропавший отец Киры, игроман и аферист, ей предстоит выбирать, поверить ли в добрые намерения человека, для которого деньги уже однажды стали важнее семьи.

Лето в городе

Жизнерадостная девушка Мари из семьи русских эмигрантов во Франции влюбляется в москвича Павла и решает прилететь в Россию, сделав ему сюрприз на день рождения. Неожиданно для себя она становится стажером в ивент-агентстве, где работает Павел, и спасает несколько крупных мероприятий. Мари непросто жить в бешеном ритме российского мегаполиса, и все-таки она остается. В романтических отношениях обязательно возникнут сложности, но новые друзья Мари всегда придут на помощь.

В ожидании чуда

Анна уже десять лет замужем за бизнесменом Сергеем. Их счастье омрачает лишь отсутствие детей. Когда-то Анна мечтала стать реабилитологом, но мужу потребовалась помощь в бизнесе, и она ушла из мединститута. После очередной неудачной попытки ЭКО Анна узнает об измене мужа и выгоняет его из дома.

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