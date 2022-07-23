Чтиво выходного дня. «На посошок»: откуда на самом деле появилась эта традиция

«Пить надо в меру» — кто не слышал этого выражения? Между тем, такой совет можно считать не только дельным, но даже и вредным, поскольку мерой на Руси считалась единица объёма, равная… 26,24 л. Однако в таких количествах, конечно, никто никогда не пил, и мера относилась не к жидкости, а предназначалась для измерения сыпучих продуктов (так называемым «хлебным мерам»).

Что до единиц измерения жидкости (т. н. «винных мер»), то за основу в дометрической системе на Руси было принято ведро. От него, собственно говоря, и отталкивались, когда говорили о каких-то мерах. Оно равнялось 12 л (или реже 15 л) и могло быть изготовлено из дерева, металла или кожи. Пожалуй, первым официальным документом, который регламентировал меры жидкости, стал «Питейный устав» Ивана Грозного, на царствование которого приходился расцвет «культурных питейных заведений». Кроме уже хорошо знакомого ведра, в «застандартизированные меры» попали осьмуха (1/4 ведра), полуосьмуха (1/8 ведра), кружка (1/10 ведра), стопа (1/50 ведра).

Ещё одной мерой по праву можно считать бочку, которая вмещала в себя 40 вёдер или составляла 492 л. Она была самой крупной мерой – её применяли, в основном, для расчёта с иностранцами, которым запрещалось торговать вином на малые меры (т. е. в розницу). Конечно, бочки предназначались не только для вина – их использовали также для хранения воды, молока, пива, растительного масла, мёда, и в зависимости от того, что там будет храниться, они различались не только по объёму, но и материалом, из которых были изготовлены.

При реформаторе Петре I в России появились две новые питейные меры: штоф (1/10 ведра) и мерзавчик (1/100 ведра), а также ведро указное, равное 200 чаркам. Чарка, в свою очередь, также составляла примерно 1/100 ведра.

Кстати, всем известная традиция пить «на посошок» пошла от странников, которые пользовались на Руси большим уважением. Это были не бродяги, а богомольцы, которые часто ходили, опираясь на посох. На верхушке посоха был утолщённый конец, куда помещалась чарка. Прежде чем распрощаться с гостеприимными хозяевами после обильного угощения, путник должен был выпить из чарки водки, не касаясь её руками. Если получалось не расплескать, это был добрый знак и путешественника отпускали в дорогу, если нет – значит, он был нетрезв и его оставляли на ночлег, поскольку отправляться в дорогу ему было небезопасно.

При Петре I также появилась такая мера, как бутылка, которую заимствовали из Франции, и, несмотря на то что их существовало две – для водки и для вина, мерной признавалась только винная. Такая равнялась примерно 0,75–0,77 л, что, в свою очередь, составляло одну шестнадцатую часть ведра. Водочная бутылка была поменьше (но не «поллитровка», которая появилась только в советское время, а объёмом в 0,6 литра – или 1/20 ведра). К слову, поскольку в торговле счёт шёл на вёдра, то ящик для водки до сих пор вмещает в себя 20 бутылок.

Что касается ещё непосредственно водочной меры, то для её измерения служили, главным образом, шкалик (народное название – «косушка»: от слова «косить»), штоф и полуштоф, стопка (1/6 бутылки или традиционные 100 г – разовая доза) и четвертинка, которыми измеряли алкоголь, подаваемый в кабаках. В одном шкалике было 61,5 мл, а штоф равнялся примерно 1,23 л и вмещал в себя около 20 шкаликов.

Устав о вине во время царствования Екатерины II (от 1781 г.) устанавливал в каждом питейном заведении иметь «засвидетельствованные в Казённой палате меры». При Павле I указ от 29 апреля 1797 г. об «Учреждении повсеместно в Российской империи верных весов, питейных и хлебных мер» касался четырех вопросов измерения: орудий взвешивания, мер веса, мер жидких и сыпучих тел.

Интересна и посуда, которая предназначалась для принятия жидкости: от нынешних чашек, бокалов, фужеров и рюмок до их старорусских предшественников – кубков, рогов, чар и чарок, братин, чаш, ковшей-скопкарей, крючков, стопок, стаканов (досканцов), фляг (плоских бутылок) и т. д. Ведь значимую роль играет не только то, что пить, но и как пить – то есть сама культура пития, и наши предки уж конечно знали в этом толк.