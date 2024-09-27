Канадский языковой контрольный орган Квебека получил рекордное количество жалоб в прошлом году

Языковой контрольный орган Квебека получил рекордное количество жалоб от граждан в прошлом году и провел увеличенное количество проверок работодателей.

Офис квебекского языка (OQLF) опубликовал свой ежегодный отчет во вторник, в котором сообщается, что его сотрудники зарегистрировали 9,125 жалоб в 2023-2024 годах, что является наибольшим увеличением за один год. Это на более чем 32 процента больше по сравнению с предыдущим годом и на 154 процента больше за последние пять лет.

Увеличение “отражает растущую озабоченность населения по поводу защиты французского языка и соблюдения его языковых прав”, говорится в отчете.

“Это был третий подряд год, когда количество жалоб достигло нового рекорда. Для укрепления соблюдения языковых прав и обязательств Офис провел крупные контрольные операции и осуществил большее количество проверок по сравнению с предыдущим годом”, – сказал в отчете Доминик Малак, президент и генеральный директор OQLF. “Он также продолжил свою стратегию поддержки бизнеса для повышения соблюдения их обязательств по францизации. В 2023-2024 годах Офис выдал почти в два раза больше регистрационных сертификатов и сертификатов францизации, чем в предыдущем году.”

С увеличением числа жалоб увеличилось и количество проверок, которое возросло на 40 процентов. Инспекторы провели 9,367 проверок, по сравнению с 6,673 в предыдущем году. Проверки инициируются жалобами, но также проводятся в рамках проактивного мониторинга в течение года.

OQLF, который нанимает 416 сотрудников (по сравнению с 345 в 2022-2023 годах), также увеличил свой бюджет в прошлом году. Языковой контрольный орган имеет бюджет почти в 42 миллиона долларов, что на 7 миллионов долларов больше по сравнению с предыдущим годом.

Ежегодный отчет этого года стал первым с тех пор, как OQLF представил свой Стратегический план на 2023-2027 годы, отметив, что все его цели были достигнуты в первый год.

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