Часть энергетического блока Northvolt могла бы быть передана другим лицам

Несмотря на то, что Northvolt испытывает финансовые трудности, правительство Лего убеждено, что план Montérégie battery будет реализован, ведь он открывает возможность перераспределения части обещанного энергоснабжения другим компаниям.

Министр экономики и энергетики Нового Квебека Кристин Фрешетт намекнула на это во вторник вечером после встречи с Паоло Черрути, главой шведской компании в Северной Америке, в то время, когда производители электромобилей и аккумуляторов переживают турбулентность.

По словам министра, Northvolt была вынуждена уволить 1600 работников в Швеции, что составляет пятую часть ее рабочей силы, но планируемый завод в Квебеке будет построен в соответствии с первоначальными планами и с пересмотренным графиком.

Действительно ли Northvolt находится под угрозой банкротства, как предположила либеральная MNA Марва Ризки, ссылаясь на Bloomberg?Фрешетт сказал в ходе пресс-конференции в парламентской галерее прессы, что “они вообще не в таком сценарии. Они пересматривают график для Квебека”.

Она сказала, что “они так же полны решимости продолжать реализацию проекта”.

В Швеции произошла “переориентация” деятельности, но в Квебеке “это не та предпосылка”, с которой работают менеджеры Northvolt, сказал министр.

“План по-прежнему состоит в том, чтобы построить предприятия, где, как и планировалось, будут производиться элементы и катоды, а также производиться вторичная переработка”, – продолжила она.

Правительство Квебека в настоящее время подвергается нападкам со всех сторон, не только со стороны оппозиционных партий, но и со стороны бизнеса, за то, что оно предоставило Northvolt блок электроэнергии мощностью 354 мегаватта без установленного срока в условиях дефицита энергии, когда Hydro-Québec не может обеспечить уже существующие предприятия, которым требуется дополнительное электроснабжение для их обезуглероживания и модернизации. расширение. Но во вторник вечером министр открыла дверь для перераспределения части энергоблока Northvolt другим компаниям, пока завод не заработает в полную силу.

‘Мы еще не пришли к этому’, – добавила она.

Компания находится в процессе “перепланировки” своего графика, в то время как строительные работы на заводе в Сен-Базиль-ле-Гран и Макмастервилле продолжаются быстрыми темпами.

Предшественник Фрешетта, Пьер Фитцгиббон, уже подсчитал, что проект, который планировалось завершить в 2028 году, отстает от графика на 12-18 месяцев.Во вторник оппозиционные партии не разделяли оптимизма Фрешетт относительно результатов проекта Northvolt.

В частности, они раскритиковали тот факт, что правительство потенциально должно внести в проект еще 300 миллионов долларов сверх уже согласованных 700 миллионов, выделив в общей сложности 1 миллиард долларов на общий проект, оцениваемый в 7 миллиардов долларов, из которых Оттава также вносит 1,37 миллиарда долларов.Фактически, Квебек уже выделил 240 миллионов долларов на покупку земли в качестве гарантии, в дополнение к 270 миллионам долларов, инвестированным в финансирование материнской компании в Швеции, и 200 миллионам долларов от Фонда развития и размещения (CDPQ).

Еще 300 миллионов долларов должны быть выплачены в виде долговых обязательств, то есть долгосрочного необеспеченного кредита при соблюдении определенных условий.

Во время обсуждения условий Паскаль Паради призвал обнародовать условия долговых обязательств.

Лего упомянул два условия, из-за которых этот пакет еще не был предоставлен.

Первое заключалось в том, что финансирование проекта было завершено, ‘что, очевидно, не соответствует действительности’, – сказал он, и второе – завод находился в стадии строительства.

“Солидарность Квебека” (QS) внесла предложение, призывающее правительство не вкладывать больше ни копейки в проект, но правительство отказалось дать свое согласие на обсуждение этого предложения.

Кроме того, председатель Национальной ассамблеи Натали Рой отклонила запрос о проведении экстренных дебатов по Нортволту, поданный Партией Квебека (PQ).

В своем решении Рой указала, что запрос не соответствует критериям для проведения экстренных дебатов.

Она пояснила, что потерю 1600 рабочих мест в Швеции нельзя считать “острым и внезапным чрезвычайным кризисом”.

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