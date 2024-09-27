Легендарный концертный зал Монреаля La Tulipe закрывается

“С грустью, разочарованием и недоумением мы восприняли вчерашнее решение Апелляционного суда Квебека, требующее от нас прекратить излучение шума от звукового оборудования в LA TULIPE,” – говорится в заявлении, опубликованном во вторник концертным залом.

Заведение, которое находится в районе Плато-Мон-Руаял с 1913 года, сослалось на решение, вынесенное в понедельник Апелляционным судом Квебека, которое постановило, что оно должно прекратить шум, который можно было слышать из соседнего здания.

Сосед на протяжении нескольких лет ведет длительный судебный спор с La Tulipe по поводу жалоб на шум, что привело к визитам полиции, штрафам и иску. “LA TULIPE, наследственное заведение, построенное в начале 1900-х годов, утратило свой статус культурного сокровища, а также свою экономическую ценность. С этим решением Апелляционного суда Квебека будущее культуры в Монреале под угрозой – потому что ни одно заведение или концертный зал теперь не в безопасности,” – говорится в их заявлении. На протяжении многих лет заведение на углу проспекта Папино и авеню Мон-Руаль принимало множество артистов, включая Les Cowboys Fringants, Franz Ferdinand, Feist, Cœur de Pirate, The National и Джейн Биркин, среди прочих. В 2016 году сосед приобрел соседнее здание и преобразовал его из коммерческого пространства в жилое — “ошибка в разрешении, признанная муниципальной администрацией,” – заявила La Tulipe.

После судебной битвы решение Верховного суда в 2023 году обязало заведение звукоизолировать общую стену между двумя зданиями. Но владельцы заявили, что не могут приступить к этой работе “поскольку этот сосед подал апелляцию, и решение было вынесено вчера. LA TULIPE больше не должна излучать слышимый шум от звукового оборудования – такого как звуковая система и усилители музыкантов – как указано в разделе 9 Положения о шуме Плато-Мон-Руаль.”

Владельцы просят город вмешаться и решить вопрос о внезапном закрытии.

В посте в X мэр района Плато-Мон-Руаяль и председатель исполнительного комитета мэра Валери Плант Люк Рабуэн заявил, что решение суда в понедельник было “удивительным” и запросил заседание городского совета в четверг для обсуждения этой проблемы. “Больше деталей будет завтра,” – написал он в своем посте.

Оппозиция в Городском совете также выразила обеспокоенность по поводу решения и его влияния на будущее заведения.

“Мы остаемся глубоко шокированными тем, что ошибка района Плато-Мон-Руаль привела к такому кошмару для этого культурного института в нашем городе,” – сказала Шанталь Росси, критик по культуре от Ensemble Montreal, в заявлении в понедельник.

“Мы призываем администрацию Плант сообщить нам, что она намерена сделать для обеспечения дальнейшего существования La Tulipe и как это решение повлияет на ее подход к реализации своей будущей политики ночной жизни.”

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