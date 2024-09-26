Газовые цены под давлением: что нас ждет?

Цены на природный газ в Канаде достигли двухлетнего минимума и, похоже, останутся под давлением еще несколько недель.

Слабый спрос в Северной Америке и полные хранилища в Альберте (около 14,3 млрд куб. м) способствуют этому.

Во вторник цены на газ в хабе AECO упали до 5 канадских центов за миллион БТЕ — самый низкий уровень с августа 2022 года.

учетом мягкой зимы и избытка предложения, аналитики предупреждают, что восстановление цен может быть затруднено до холодов в октябре.

Запасы в западной Канаде на 30% превышают средний трехлетний показатель для этого времени года, что уже заставило крупных производителей приостановить или отложить строительство новых газовых скважин.

Тем не менее, эксперты прогнозируют рост цен на газ зимой и в начале 2025 года из-за увеличения спроса на экспорт СПГ.

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