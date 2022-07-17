Чтиво выходного дня: семья Наполеона Бонапарта

Если начинать писать про Наполеона – то начать стоит с семьи, в которой он родился и вырос.

Если начинать писать про Наполеона – то начать стоит с семьи, в которой он родился и вырос. Карло Буонапарте женился на Летиции Ромолино по расчету. Собственно, расчет был даже не их – а их родителей: Карло был дворянином, Летиция имела хорошее приданое. Ей было 13, ему 17 лет. Шел 1763 год.

В 15 лет Летиция становится матерью в первый раз (1769 год). Их первенца будут звать… Наполеоне, но не тот – младенец не проживет и года. Всего в семье будет 13 детей, до зрелых лет доживут 8:

Жозеф (7 января 1768 — 28 июля, 1844)

Наполеон I (15 августа 1769 — 5 мая 1821)

Люсьен (21 мая 1775 — 29 июня, 1840)

Элиза (13 января 1777 — 7 августа 1820)

Луи (2 сентября 1778 — 25 июля, 1844)

Полина (20 октября 1780 — 9 июня 1825)

Каролина (24 марта 1782 — 18 мая, 1839)

Жером (15 ноября 1784 — 24 июня, 1860)

Карло был хоть и дворянин, но нетитулованный, захудалый. Поэтому он получил профессию юриста и служил на разных должностях в правительстве Корсиканской республики, которая тогда еще была независимой, он даже ездил ко двору Людовика XV на переговоры. В 1769-м году, за несколько месяцев до рождения Наполеона, независимость Корсики закончилась – она стала частью Французского королевства. Карло был веселым малым, страстным игроком и “прожектером”. В результате он безбожно разбазарил приданое Летиции и умер в 1785-м году, оставив жену с 8 детьми (младшему из которых было меньше года) совершенно без средств (а если честно – то еще и с огромными долгами). К этому моменту 5 старших детей (4 сына и дочь Элиза) были отправлены в учебные заведения.

Летиция – не растерялась в трудной ситуации. Она продала все, что можно, стойко отбивалась от кредиторов, постоянно донимала свою родню просьбами о помощи – но смогла таки оплачивать учебу своих детей. Фактически, много лет Летиция прожила в бедности, крайней бедности. Поэтому когда она, милостью Наполеона, стала богата – она продолжала жить так, как если бы была бедна. Когда сам Наполеон начинал пенять матери на ее скупость – она отвечала: «Я коплю деньги впрок – боюсь, что однажды на мою шею сядут несколько королей и королев». И тут Летиция как в воду глядела – после падения Наполеона ей пришлось помогать своим детям. Огромную помощь ей в период борьбы за существование оказал младший сводный брат по матери – Жозеф Феш. Он делал духовную карьеру и впоследствии станет кардиналом Фешем. Летиция была достойной женщиной, которая пользовалась авторитетом у своих детей, собственно, иначе и быть не могло – семья выжила лишь благодаря ей.

Она отличалась резкостью суждений и редким здравым смыслом, не любила лести и излишних почестей. Она отказалась приехать на коронацию Наполеона (хотя Давид и изобразил ее на своей знаменитой картине взирающей из специальной ложи на триумф сына). После падения Наполеона она с кардиналам Фешем бежала в Рим, где уединенно прожила до 1836-го года, скончавшись в возрасте 85 лет. Как ни странно, дочерям, за редким исключением, досталось от Летиции много энергии, но мало здравого смысла.

Если их мать очень осторожно отнеслась к возвышению Наполеона и открывшимся из-за этого перспектив – то “девочки” бросились в эти перспективы с головой, причиняя окружающим и самим себе вред различной степени тяжести. Мария-Анна, известная как Элиза (этим именем «окрестит» ее брат Люсьенн) была старшей (1777 г. рождения). Самая спокойная, деятельная и необаятельная из сестер. Мария-Полетта (известная под облагороженным именем «Полина») – средней (1780 г. рождения). Самая скандальная и ветреная. А младшей была Мария-Анунциата (принявшая имя Каролина) – она родилась в 1782 г. Самая честолюбивая и жадная.

Элиза была спокойной и рассудительной. Изначально ей повезло чуть больше остальных. В возрасте 7 лет (за год до смерти отца) ее отправили в Париж в элитным пансион Сен-Сир, где она пробыла до 15 лет. Пребывание в этой школе для девочек-аристократок наложило определенный отпечаток на ее личность – Элиза получила воспитание, которого были лишены ее сестры, она была наиболее образованной из них.

Полине и Каролине повезло меньше. К моменту, когда они вошли в возраст, с которого девушек отдавали в пансионы – семья Буонапарте, лишившаяся ее главы, папы Карло, уже была бедна. Летисия не могла позволить себе расходы на обучение в пансионе младших дочек – и они жили при ней. Жили очень бедно, отказывая себе почти во всем, лишь бы платить за обучение старших детей, на которых Летисия возлагала серьезные надежды – Наполеон и Людовик (Луи) учились в военных школах, Жозеф и Люсьен – в семинарии, Элиза в Сен-Сире.