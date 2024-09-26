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Новости Канадские аэропорты начинают оснащение томографами для поиска взрывчатых веществ в багаже
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Монреальский аэропорт PET.

Канадские аэропорты начинают оснащение томографами для поиска взрывчатых веществ в багаже

Степан Артемьевский Сен 26, 2024 Новости, Новости Канады Комментарии к записи Канадские аэропорты начинают оснащение томографами для поиска взрывчатых веществ в багаже отключены 4 Просмотров

Канадские аэропорты начинают оснащение томографами для поиска взрывчатых веществ в багаже без необходимости распаковки чемоданов.

 

Первым аэропортом, где были установлены эти современные аппараты, стал Ванкувер.

Здесь уже работают пять томографов, которые проверяют багаж на конвейерных лентах.

Эта новая технология значительно упростит процедуру проверки: теперь не нужно будет вынимать жидкости, аэрозоли, гели и крупную электронику из багажа!

Безопасность остается на первом месте, а процесс становится более удобным для пассажиров.

На реализацию проекта было выделено C$23 млн в первый год.

Эта новость особенно актуальна на фоне недавних событий в Ливане, где произошли массовые взрывы коммуникационных приборов.

Эксперты предполагают, что за этим стоит Израиль.

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