Канадские аэропорты начинают оснащение томографами для поиска взрывчатых веществ в багаже

Первым аэропортом, где были установлены эти современные аппараты, стал Ванкувер.
Здесь уже работают пять томографов, которые проверяют багаж на конвейерных лентах.
Эта новая технология значительно упростит процедуру проверки: теперь не нужно будет вынимать жидкости, аэрозоли, гели и крупную электронику из багажа!
Безопасность остается на первом месте, а процесс становится более удобным для пассажиров.
На реализацию проекта было выделено C$23 млн в первый год.
Эта новость особенно актуальна на фоне недавних событий в Ливане, где произошли массовые взрывы коммуникационных приборов.
Эксперты предполагают, что за этим стоит Израиль.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы всегда оставаться в курсе событий.