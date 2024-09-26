США и Канада решили начать переговоры о спорных границах шельфа в Арктике

Канада и США решили начать обсуждение своих претензий на арктическое морское дно из-за его растущего стратегического значения в условиях увеличения присутствия России и Китая в Арктике.

Госдепартамент США и МИД Канады объявят о создании совместной целевой группы для переговоров о границе в море Бофорта.

Также сообщается, что кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис тратит на свою избирательную кампанию почти на 5 миллионов долларов в день больше, чем ее соперник Дональд Трамп.

США и Канада договорились начать переговоры о спорных границах континентального шельфа в Арктике, в частности, в районе моря Бофорта, который может содержать значительные запасы нефти.

Ожидается, что 24 сентября Госдепартамент США и МИД Канады объявят о создании совместной целевой группы для обсуждения этих границ.

Обе страны имеют пересекающиеся претензии на морское дно в этом регионе.

Также отмечается, что Арктика становится более доступной из-за изменения климата, что привлекает внимание России и Китая.

Россия ранее подавала заявку на часть шельфа в ООН, но она была отклонена из-за недостатка информации.

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