США и Канада решили начать переговоры о спорных границах шельфа в Арктике

Госдепартамент США и МИД Канады объявят о создании совместной целевой группы для переговоров о границе в море Бофорта.
Также сообщается, что кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис тратит на свою избирательную кампанию почти на 5 миллионов долларов в день больше, чем ее соперник Дональд Трамп.
США и Канада договорились начать переговоры о спорных границах континентального шельфа в Арктике, в частности, в районе моря Бофорта, который может содержать значительные запасы нефти.
Ожидается, что 24 сентября Госдепартамент США и МИД Канады объявят о создании совместной целевой группы для обсуждения этих границ.
Обе страны имеют пересекающиеся претензии на морское дно в этом регионе.
Также отмечается, что Арктика становится более доступной из-за изменения климата, что привлекает внимание России и Китая.
Россия ранее подавала заявку на часть шельфа в ООН, но она была отклонена из-за недостатка информации.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы всегда оставаться в курсе событий.