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Новости В Канаде призвали начать преследование журналистов за сотрудничество с RT
newsmediaalliance.org

В Канаде призвали начать преследование журналистов за сотрудничество с RT

Виктория Христова Сен 26, 2024 Новости, Новости Канады Комментарии к записи В Канаде призвали начать преследование журналистов за сотрудничество с RT отключены 3 Просмотров

Депутаты парламента единогласно поддержали резолюцию о начале расследования сотрудничества канадских блогеров с телеканалом RT. 

 

Члены комитета по общественной и национальной безопасности обеспокоены возможной попыткой России использовать правых инфлюэнсеров для разжигания разногласий среди американцев и канадцев.

В рамках расследования планируется вызвать на допрос блогера Лорен Чен и ее мужа Лиама Донована, а также привлечь экспертов по дезинформации.

Интересно, что на следующий день после введения санкций против RT, Чен была уволена из Blaze Media, где она работала над статьями для телеканала.

Также сообщается, что Чен и Донован являются сооснователями Tenet Media, упомянутой в обвинительном заключении о финансировании западных блогеров российскими СМИ.

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