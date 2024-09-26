BMW получила иск за введение в заблуждение на счет запаса хода электрокаров

Верховный суд Онтарио, Канада, вынес решение против BMW Канада и дилера BMW в Торонто в деле о ложной информации о запасе хода электромобиля BMW i3 2014 года.

Истцом выступил Ронен Клейман, который получил компенсацию в размере 5000 долларов за причинённый ущерб.

Дело началось в 2017 году, когда Клейман подал иск, утверждая, что BMW завышала показатели автономности его электромобиля. Он требовал 25 000 долларов, утверждая, что фактическая дальность автомобиля не соответствовала заявленной. BMW предложила ему 10 000 долларов в рамках досудебного урегулирования, однако Клейман отказался, так как не хотел подписывать соглашение о неразглашении.

Судья признал, что BMW действительно предоставила недостоверную информацию о запасе хода, но также постановил, что Клейман должен возместить BMW более 11 000 долларов в виде судебных расходов, поскольку он отклонил предложение, которое могло бы разрешить дело без суда.

Несмотря на выигранное дело, Клейман остался разочарован, так как сумма компенсации оказалась меньше ожидаемой.

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