Члены профсоюза Hilton Laval первыми в Квебеке ратифицировали соглашение

Члены профсоюза отеля Hilton Laval ратифицировали принципиальное соглашение, достигнутое с работодателем о продлении их коллективного договора, с 89 процентами согласных работников.

Члены профсоюза отеля Hilton Laval ратифицировали принципиальное соглашение, достигнутое с работодателем о продлении их коллективного договора, с 89 процентами согласных работников.

Соглашение является первым, которое было достигнуто в рамках скоординированных переговоров, проводимых ассоциированной с CSN Торговой федерацией в отношении 30 потенциальных отелей в Монреале, Квебеке, Сагене и Восточных тауншипах.

Теперь федераия надеется распространить это соглашение на другие отели, даже если они являются другими работодателями.

“Это соглашение проложит путь для 29 других профсоюзов, которые участвуют в скоординированном переговорном процессе, а также для достижения результатов по нашим семи приоритетным направлениям переговоров”, – сказал Мишель Валикетт, казначей и представитель сектора в Федерации торговли, в интервью.

“Соглашение предусматривает повышение заработной платы на 10% в первый год, затем на три процента во второй, на три процента в третий и на пять процентов в четвертый год”, – сказал Валикетт.

Соглашение также предусматривает увеличение продолжительности отпуска: третья неделя после двухлетнего стажа и седьмая неделя после 30 лет службы.

Это также предусматривает увеличение взноса работодателя на групповое страхование, а также другие положения, касающиеся обучения, кадровых агентств, рабочей нагрузки и чаевых, добавил Валикетт.

“Я думаю, они поняли, что обеспечение наших работников хорошими условиями труда – это не расходы, а инвестиции. Также были дни забастовок и по этому вопросу”, – сказал Валикетт, объясняя заключение соглашения.

Члены профсоюза Hilton Laval вышли на работу одновременно с несколькими своими коллегами из других отелей 8 и 30 августа во время совместной забастовки.

Они также выходили на работу в течение трех других дней, добавил он.

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