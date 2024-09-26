В Вашингтоне растет недовольство по поводу военных усилий Канады

В Вашингтоне растет недовольство по поводу военных усилий Канады, что негативно сказывается на отношениях между странами. Об этом сообщает CBC.

Исторический контекст: в 1938 году президент Рузвельт, выступая в Канаде, заявил, что США не останутся в стороне, если Канаде угрожает другая империя.

Это шокировало премьер-министра Кинга, но во время Второй мировой войны страны сражались вместе.

Сегодня военный историк Тим Кук отмечает, что в Вашингтоне недовольны нежеланием Канады достичь целевого показателя военных расходов НАТО в 2% от ВВП.

Это могло стать причиной, по которой Канада не вошла в альянс AUKUS, что вызывает беспокойство у канадских властей.

Бывший советник премьер-министра по национальной безопасности Винсент Ригби подчеркивает, что репутация Канады в отношениях с США на самом низком уровне за последние 90 лет.

Он считает, что Канада могла бы улучшить отношения, увеличив оборонные расходы.

Напоминаем, что США обеспечивают защиту Канады от военных угроз, включая ядерные. Это позволяет размещать элементы ядерного «зонтика» на канадской территории.

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