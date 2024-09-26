С добрым утром, Монреаль!

С добрым утром, монреальцы! Желаем вам продуктивного дня и готовим для вас подборку самых интересных и актуальных новостей дня!

Команда Canadian Media Group желает прекрасного и солнечного настроения на весь день, сил, чувства бодрости и оптимизма! Пусть всё у нас сегодня получится, пусть удача с утра и до вечера будет с нами!

Нас ожидает дождливый четверг. Утром 16°C, Днём 17°C, Вечером 15°C. А мы приготовили для вас подборку свежих новостей.

Кроме этого, мы предлагаем засесть за интересное чтиво, возможно – посмотреть хороше кино, и конечно – узнать ряд интересной и полезной информации. Итак, что же за день настает? Чем он интересен и знаменит?

Сегодня- Всемирный день моря (англ. World Maritime Day) — один из международных праздников в системе Организации Объединенных Наций. Этот день отмечается с 1978 года по решению 10 сессии Ассамблеи Межправительственной морской консультативной организации (International Maritime Organization, IMO).

26 сентября 2007 года по инициативе ряда организаций, занимающихся вопросами репродуктивного здоровья и проблемами планирования семьи, впервые был отмечен Всемирный день контрацепции (World Contraception Day, WCD), и с тех пор он проводится ежегодно.

26 и 27 сентября на нашей планете отмечаются Международные дни наблюдения птиц. В это время сотни тысяч людей во всем мире отправляются в леса, парки, на луга, болота, на морские и речные побережья, чтобы наблюдать за пернатыми в естественных для них условиях.

По церковному календарю наступает день святого Корнилия, жившего в Риме в 1 веке. Согласно Новому завету, Корнилий был «благочестивый и боящийся Бога» человек. На Руси день святого Корнилия стали называть Корнильем, поскольку в этот день убирали с гряд корнеплоды: репу, свеклу, редьку, морковь. «В Корнилов день — последнюю репу с огорода вон», — говорили крестьяне. Считалось, что с этого времени «корень в земле не растет, а зябнет». Заморозки, которые уже случались нередко, могли погубить урожай.

26 сентября 1957 года в Нью-Йорке на сцене бродвейского театра Уинтер Гарден состоялась премьера мюзикла Леонарда Бернстайна «Вестсайдская история» (англ. West Side Story) по пьесе Артура Лоренца. Мюзикл был показан 732 раза, прежде чем отправиться в мировое турне. Этот музыкальный спектакль представлял собой перенесенную на современную американскую почву шекспировскую историю любви Ромео и Джульетты.

Байкальский государственный природный биосферный заповедник был образован в 1969 году – учрежден постановлением Совета министров РСФСР от 26 сентября 1969 года № 571. Он расположен в Прибайкалье, в юго-западной части Республики Бурятии, в центральной части хребта Хамар-Дабан, на террасах озера Байкал.

Вот такие происходили события в этот день в разные года и столетия. Интересные и непонятные, благие и не очень, то тем не менее, это часть нашей истории, удалять и затаптывать которую никто нам права не давал.

Наслаждаемся началом осени! Еще нас ждут теплые деньки, но уже не за горами листопад, кленовые ковры под ногами и буйное разноцветье деревьев! Не болейте, и вдыхайте аромат уже просыпающейся осени!

С добрым утром, Монреаль! С добрым сентябрьским утром! И хорошего всем дня! До завтра!

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