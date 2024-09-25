Ветеран полиции Монреаля утверждает, что расизм — это «рак, разъедающий» SPVM

Патрис Вильсей, житель Квебека гаитянского происхождения, проработал в службе полиции Монреаля (SPVM) более 30 лет.

«На протяжении всей своей карьеры я старался не быть просто наблюдателем проявления расизма, расового профилирования и социальных проблем. Моя цель заключалась в том, чтобы разрушить табу и ввести более тонкие подходы, чтобы учесть все аспекты и помочь организации развиваться», — написал он в четырехстраничном письме.

«Научные исследования, заказанные SPVM, являются явным примером рака, разъедающего организацию, а решение Верховного суда, председательствующего уважаемым судьей Домиником Пулином, является апофеозом».

В своем письме он упомянул о недавнем решении Верховного суда Квебека, которое объявило, что в SPVM существует системная форма расового профилирования. Это знаковое решение также присудило 5000 долларов в качестве штрафных убытков любому, кого остановили на улице на основании их этнического происхождения.

Вильсей добавил: «SPVM должен дистанцироваться от однобокого мышления и придавать большее значение дивергентному мышлению, которое порождает креативность и множество вариантов. Другими словами, крайне важно преодолеть сопротивление некоторых руководителей, которые защищают статус-кво».

В своем письме об отставке он заявил, что организации становятся сильнее, если принимают различия и приветствуют разнообразие.

«Сильная организация не стремится заставить замолчать определенных членов, а защищает всех от риска быть изгнанными», — написал он. Он завершил письмо словами благодарности своим коллегам, включая начальника полиции Фади Дагера и его советника Сириля Сардаиса. «Я надеюсь, что с вашим видением вы сможете добиться положительных изменений. Всем вам я выражаю свою безмерную благодарность и еще раз, СПАСИБО», — говорится в документе.

Это не первый раз, когда высокопоставленный офицер открыто критикует службу полиции Монреаля. В июне 2020 года, всего через несколько недель после убийства полиции Джорджа Флойда в Миннеаполисе и последовавших протестов Black Lives Matter, он отправил внутреннюю записку более чем 100 старшим членам SPVM, признавая, что расизм и расовое профилирование существуют в полиции. «Наша организация должна усилить борьбу с расизмом, который все еще существует в наших стенах и во время некоторых наших вмешательств», — говорилось в записке.

Вильсей родом из Гонаив, Гаити, и приехал в Квебек в возрасте четырех лет, согласно профилю на сайте города Монреаль. Он был принят на службу в полицию Монреаля в 1994 году и, на протяжении более чем 30 лет работы в полиции, занимал различные должности, включая работу под прикрытием и должность детектива-сержанта, где он курировал крупные расследования, связанные с организованной преступностью.

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