Падение Трюдо может повлечь отмены закона о повышении налога на прирост капитала

Если правительство Трюдо должно будет сложить полномочия этой осенью , это приведет к отмене закона о повышении налога на прирост капитала. Министр Фриланд объявила об этом 25 июня, проведя в Палате общин голосование по этому вопросу, а не приняв полноценный законопроект в парламенте.

Однако голосование в Палате общин становится недействительным в случае роспуска парламента.

Повышение налога должно было принести 19 миллиардов долларов в федеральную казну за пять лет. Если закон в новом Парламенте не будет принят, Федеральному правительству придется столкнуться с значительным снижением доходов в своих финансовых прогнозах на ближайшие пять финансовых лет. Этот новый доход должен был, в частности, позволить министру Фриланд удержать дефицит ниже 40 миллиардов в следующем году, одновременно финансируя новые меры, такие как национальная программа стоматологической помощи. К тому же падение правительства Трюдо в таком контексте может также затронуть Квебек. Министр финансов Эрик Жирар поспешил согласовать ставку налога на прирост капитала с той, которая была установлена Оттавой. Квебек рассчитывает, что эта мера принесет ему 1 миллиард больше в его казну уже в первый год и 3 миллиарда за пять лет.

Однако в случае предприятий облагаемая налогом часть прироста капитала увеличивается с 50% до 66% с первого доллара прибыли. Сенатор и опытный экономист Клеман Жиньяк первым поднял вопрос о том, что падение правительства Трюдо может также означать конец повышения налога на прирост капитала. Он напомнил, что в декабре 1979 года министр финансов того времени, Джон Кросби, ввел повышение акциза на бензин на 18 центов, представив свой бюджет. Однако эта мера была отменена после поражения меньшинства консервативного правительства Джо Кларка в Палате общин через несколько дней. Министр Фриланд обещала предложить проект закона в июле, но этого не было сделано. Ни один законопроект для реализации этой меры еще не был представлен в Палату общин. Г-н Жиньяк сообщил, что Сенат не намерен идти на компромиссы по этому вопросу этой осенью, чтобы удовлетворить политические требования правительства Трюдо. В соответствии с этим законом, облагаемая налогом часть прироста капитала для физических лиц, которые ежегодно декларируют более 250 000 долларов прироста капитала, увеличилась с 50% до 66%. Ниже этого порога облагаемая налогом часть прироста капитала осталась на уровне 50%. Налог на прирост капитала применяется, в частности, к вторичным резиденциям, дачам и жилым зданиям.Блок квебекуа считает, что необходимо ограничить налоговые меры, которые позволяют «миллиардерам и миллионерам платить меньше налогов», не причиняя ущерб при этом людям из среднего класса, которые, например, инвестируют в арендное жилье, чтобы сэкономить на пенсию.

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