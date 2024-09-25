Родители 28-летнего мужчины, убитого полицией Монреаля в 2017 году, хотят, чтобы дело было возобновлено

Семья мужчины из Квебека, убитого полицией в 2017 году, призывает министра юстиции провинции провести независимое расследование после того, как судебная власть отказалась предъявить обвинения причастным к этому полицейским.

Родители Корая Кевина Челика опубликовали свой запрос сегодня на пресс-конференции, за день до начала слушаний по этике монреальской полиции в отношении некоторых офицеров, причастных к его смерти.

6 марта 2017 года родители Челика вызвали полицию к себе домой в западном Монреале, поскольку опасались, что он сядет за руль в состоянии алкогольного опьянения.

Полиция пыталась усмирить Челика с помощью силы, и его родители говорят, что они были свидетелями того, как полицейские неоднократно избивали их сына ногами и коленями, прежде чем безоружный мужчина перестал дышать и у него произошла остановка сердечно-дыхательной системы. В больнице он был объявлен мертвым.

Коронерское расследование смерти Челика показало, что полицейские “спровоцировали” жестокую ссору между ними и Челиком и что они были неподготовлены, когда появились в семейном доме.

Родители Челика – Джун Тайлер и Сезур Челик – ранее просили министра юстиции Саймона Джолин-Барретта возобновить дело, но он пока отказывался.

Семья продолжает осуждать расследование, проведенное полицейским управлением провинции – Бюро независимых расследований – и решение прокуратуры не выдвигать обвинений. Суд Квебека принял решение на стороне семьи, заявив, что сторожевой пес допустил ошибку, опубликовав заявление, в котором излагалась только версия событий, изложенная сотрудниками полиции. Решение было оставлено в силе после рассмотрения апелляции.

На пресс-конференции к челикам присоединились их адвокаты, группа по защите гражданских прав и организация, выступающая против жестокости полиции.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы всегда оставаться в курсе событий.