PQ призывает к экстренному обсуждению увольнений в North volt

В связи с растущими трудностями для производителя аккумуляторных батарей Northvolt Квебекская партия (PQ) призывает провести во вторник экстренные дебаты в законодательном собрании Квебека, чтобы узнать больше о соглашении между правительством Квебека и шведской компанией.

Лидер PQ Пол Сен-Пьер Пламондон говорит, что правительству Лего не хватает прозрачности в этом вопросе. В понедельник Northwold объявила, что увольняет 1600 сотрудников в Швеции, или пятую часть своей рабочей силы.

Компания, которая собирается построить завод на южном побережье Монреаля при финансовой поддержке правительства Квебека, испытывает трудности и вынуждена свернуть свою деятельность.

“Мы хотели бы, чтобы инвестиции в Квебек отвечали интересам всех квебекцев, но мы также не можем позволить себе быть застигнутыми врасплох, когда ситуация радикально изменится”, – сказал Пламондон на брифинге для прессы в Национальной ассамблее в понедельник.

PQ не готов сказать, что правительство должно выйти из проекта, по крайней мере на данный момент. “Мы хотим ознакомиться с соглашением и посмотреть, какие есть варианты, учитывая, что все указывает на то, что Northvolt не готова к расширению”, – сказал руководитель PQ.

Проект завода Northvolt в Квебеке оценивается в 7 миллиардов долларов.

“В 2023 году Квебек выделил 1,37 миллиарда долларов на проект по производству аккумуляторных батарей Northvolt. На сегодняшний день выделено почти 710 миллионов долларов, включая инвестиции CDPQ в размере 200 миллионов долларов, которые являются сбережениями квебекцев”, – написал член парламента Паскаль Берубе в письме, направленном председателю Национальной ассамблеи Натали Рой, чтобы оправдать проведение дебатов.

Спикер примет решение о том, уместен ли запрос PQ о проведении дебатов, определив, оправдана ли срочность.

Либеральная партия Квебека (PLQ) быстро поддержала запрос PQ. “Со своей стороны, мы будем продолжать задавать вопросы правительству по этому вопросу при каждой возможности”, – написал Монсеф Дерраджи (Monsef Derraji) на X.

“CAQ должен прекратить разбазаривать наши деньги: я прошу премьер-министра не вкладывать больше ни пенни в Northvolt, пока мы не потеряли все. CAQ уже вложил 700 миллионов долларов государственных средств в этот проект, который уже имеет проблемы и все больше беспокоит общественность”, – написал Гарун Буаззи, член партии “Солидарность Квебека”.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы всегда оставаться в курсе событий.