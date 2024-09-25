За месяц в порту Монреаля было изъято 78 угнанных автомобилей,их число продолжает стремительно расти

Всего за полгода количество угнанных транспортных средств, изъятых в портах Квебека, увеличилось почти в четыре раза.

Канадское агентство пограничных служб (CBSA) сообщило на этой неделе, что сотрудники морских и железнодорожных служб Монреаля изъяли 78 транспортных средств и передали их полиции.

Агентство оценивает стоимость транспортных средств примерно в 5,85 миллиона долларов.

По данным агентства, это число составляет чуть менее четверти от общего числа транспортных средств, изъятых CBSA в Квебеке за весь 2018 год (348).

Количество угнанных транспортных средств в провинции в 2024 году должно превысить прошлогодние рекордные показатели.

В 2023 году, по данным CBSA, было изъято 1204 транспортных средства, что превышает 1050 автомобилей, изъятых годом ранее.

Всего за три месяца текущего года в Квебеке был изъят 1061 автомобиль.

Страховое бюро Канады (IBC) сообщило, что стоимость страховых выплат по замене угнанных транспортных средств резко возросла в 2023 году до 1,5 миллиардов долларов, и 2024 год, вероятно, будет аналогичным.

IBC сообщила, что в период с 2018 по 2021 год количество заявлений о краже автомобилей составило в среднем 556 миллионов долларов.

“Кризис автоугонов в Канаде также оказывает давление на страховые взносы водителей – поскольку число угонов автомобилей продолжает расти, растут и связанные с этим расходы”, – сказал вице-президент IBC Лиам Макгинти. “Автоугон – это преступление, в котором не обходится без жертв”.

По данным IBC, с 2018 по 2023 год количество претензий увеличилось на 56%, а стоимость этих претензий увеличилась на 254%.

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