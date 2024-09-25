Подписаться на рассылку
Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль
Новости Управляющий пенсионным фондом Квебека покупает долю в американской энергетической компании
https://montreal.ctvnews.ca/

Управляющий пенсионным фондом Квебека покупает долю в американской энергетической компании

Степан Артемьевский Сен 25, 2024 Новости, Новости провинции Квебек Комментарии к записи Управляющий пенсионным фондом Квебека покупает долю в американской энергетической компании отключены 5 Просмотров

The Caisse de depot et placement du Quebec подписал соглашение с Brookfield Asset Management и ее институциональными партнерами о покупке их 25процентной доли в британской энергетической компании First Hydro Company.

 

Финансовые условия сделки, предложенные инвестиционным менеджером из Квебека пока что не опубликованы.

First Hydro отвечает за управление и эксплуатацию двух электростанций в Уэльсе.

Эммануэль Жакет (Emmanuel Jacket), исполнительный вицепрезидент и глава отдела инфраструктуры CDPQ, говорит, что эти инвестиции знаменуют собой первый шаг фонда в области гидроаккумулирующих систем.

Французская компания Engie является мажоритарным акционером First Hydro с оставшимися 75 процентами акций.

Ожидается, что сделка будет закрыта к концу 2024 года.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы всегда оставаться в курсе событий.

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале.

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Теги

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2024, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal

Please fill the required fields*