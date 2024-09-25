Управляющий пенсионным фондом Квебека покупает долю в американской энергетической компании

Финансовые условия сделки, предложенные инвестиционным менеджером из Квебека пока что не опубликованы.
First Hydro отвечает за управление и эксплуатацию двух электростанций в Уэльсе.
Эммануэль Жакет (Emmanuel Jacket), исполнительный вице–президент и глава отдела инфраструктуры CDPQ, говорит, что эти инвестиции знаменуют собой первый шаг фонда в области гидроаккумулирующих систем.
Французская компания Engie является мажоритарным акционером First Hydro с оставшимися 75 процентами акций.
Ожидается, что сделка будет закрыта к концу 2024 года.
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