Никаких ограничений для англоговорящих пациентов в медицинских учреждениях Квебека

Согласно новому разъяснительному документу, опубликованному Министерством здравоохранения Квебека в понедельник, право на получение медицинских услуг в Квебеке для англоговорящих пациентов “не ограничено”.

“Каждый англоговорящий человек имеет право получать медицинские и социальные услуги на английском языке в объеме, предусмотренном программами access”, – говорится в документе. “Таким образом, все услуги, предоставляемые учреждениями, указанными в постановлении правительства, и услуги, указанные в программах access, должны предоставляться на английском языке”.

В документе разъясняется, что язык, используемый в сфере здравоохранения и социальных услуг, регулируется Законом о здравоохранении (LSSSS), законом об упразднении региональных агентств (LMRSSS) и Хартией французского языка.

Председатель комитета пациентов Медицинского центра Университета Макгилла (MUHC) Ингрид Кович была рада получить некоторые разъяснения по поводу директив, изданных в июле. “Это говорит нам о том, что вместо того, чтобы сейчас ставить во главу угла поставщиков медицинских услуг и рекомендации по их поведению, права пациентов, закрепленные в законе, находятся на переднем крае этого нового руководства”, – сказала она.

Хартия французского языка гласит, что учреждения здравоохранения и социального обслуживания могут использовать как официальный язык (французский), так и “другой язык” в своих документах и в устном общении, при условии, что они соблюдают обязательство обеспечивать доступность услуг на французском языке, как указано в разделе 23 хартии.

“Во всех остальных случаях медицинские и социальные услуги могут предоставляться на языке, отличном от французского, по запросу, когда этого требует состояние здоровья любого человека”, – говорится в документе, добавляя, что для доступа к услугам не требуется подтверждение личности пользователя.

Если человек говорит на английском или другом языке, он может получать устные и письменные услуги на этом языке в “учреждениях или заведениях, признанных за предоставление всех своих услуг на языке признания”.

По мнению Ковича, первоначальные инструкции, которые были изданы, были “абсурдными”.

“Это в значительной степени нарушало права пациентов, права, которые закреплены в законе”, – сказала она. “Это было абсурдно. Это было, откровенно говоря, оскорбительно. Это было, конечно, опасно. Это поставило под угрозу здоровье и благополучие, как вы знаете, почти миллиона, а возможно, и более миллиона жителей Квебека, и поэтому возмущение по этому поводу было полностью оправданным”.

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