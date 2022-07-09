Чтиво выходного дня: Жозефина Эстер Ментце – основатель косметической империи «Estee Lauder»

Эсте Лаудер мечтала помогать женщинам быть не только красивыми, но и здоровыми. Благотворительность всегда занимала одно из приоритетных направлений в компании. В 1992 году невестка Эсте Лаудер – Эвелин основала фонд по раннему выявлению рака молочной железы (BCA).

Жозефина Эстер Ментце родилась 1 июля 1908 года в городе Куинс, Нью-Йорк, США. Была младшей из восьми детей в семье еврейско-венгерских эмигрантов. Когда Эсте исполнилось 6 лет, в их доме поселился дядя Джон Скотц, дерматолог. Дядя разработал крем для лица и назвал его Super-Rich All Purpose Crema – «Питательный крем для любого случая». Крем обладал приятной консистенцией и запахом, а главное, был эффективен. Особый интерес к эксперименту проявила племянница Эсте, которая, используя присущую ей с детства деловую хватку, стала распространять новинку среди подруг и одноклассниц.

Все свободное время проводила с дядей, который учил ее ухаживать за кожей и смешивать ингредиенты для крема. Девушка мечтала стать знаменитой и подумывала податься в актрисы, но идея обладать «властью для создания красоты» настолько завладела ею, что она решила попробовать себя в области косметики.

Своего будущего мужа Джозефа Лаудера Эсте встретила в штате Висконсин, когда находилась там на отдыхе. Супруги 3 февраля 1938 года открыли свой первый магазин в Нью-Йорке. Перестроив здание бывшего ресторана в небольшую фабрику, по ночам Эсте с мужем производили кремы, а днём продавали их. Именно тогда и было положено начало корпорации косметики и парфюмерии Estée Lauder. Эсте Лаудер установила в качестве «визитной карточки» своей компании синий цвет, , так как сочла его универсально подходящим к большинству ванных и спален, которые она неустанно обследовала с этой целью во всех без исключения домах, которые посещала.

Покорив США, Лаудер отправилась в Европу. В 1960 году лондонский Harrods стал первым универмагом, выставившим ее линию. Далее был Galeries Lafayette в Париже, где для рекламы масла Эсте Лаудер «случайно» разбила флакон в центре магазина. Его аромат мгновенно привлек внимание покупательниц, которые в тот же день оформили покупку. Кроме того, косметика появилась в Гонконге, Канаде, Австралии. Продажи компании выросли до $14 миллионов. В 1981 году продукцию Estee Lauder стало возможным купить в Москве.

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Не забыла Эсте Лаудер и мужчин. В 1964 году с целью расширить аудиторию она запустила линию для мужчин Aramis, состоявшую из трех наименований. Продажи не были впечатляющими, поэтому через три года бренд был перезапущен с расширенным ассортиментом.

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Следующим этапом развития корпорации стала новая линия косметики Clinique, которую разработали дерматолог Норман Орентрек и редактор журнала Vogue Кэрол Филлипс. Во главе нового направления в 1968 году встал старший сын Эсте Лаудер – Леонард. В первые семь лет новый бренд потерял $3 миллиона, что было не столь существенно для компании Estee Lauder с оборотом в $40 миллионов в год.

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Вскоре бренд Clinique запустил часовую консультацию клиентов по подбору правильной косметики и визажа. Это ноу-хау стоило Эсте Лаудер $40 миллионов. Однако все расходы вскоре были компенсированы. В 1978 году годовые продажи Estee Lauder составили $170 миллионов, еще $80 миллионов принес бренд Clinique, $40 миллионов – Aramis. Не смотря на то, что мужская косметика приносила меньше всего дохода, ее продажи росли со скоростью 18% в год. В 1983 году компания Estee Lauder заработала свой первый миллиард долларов.

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Эсте Лаудер мечтала помогать женщинам быть не только красивыми, но и здоровыми. Благотворительность всегда занимала одно из приоритетных направлений в компании. В 1992 году невестка Эсте Лаудер – Эвелин основала фонд по раннему выявлению рака молочной железы (BCA). Впервые миллионы женщин заговорили о том, что ранняя диагностика может спасти жизнь. Символом борьбы с раком груди фонд сделал розовую ленточку, которая раздавалась во всех магазинах Estee Lauder.

Эсте Лаудер умерла 24 апреля 2004 года в возрасте 95 лет от остановки сердца в своих апартаментах на Манхэттене. Выстроенная ею империя красоты 58-ой год подряд показала рост продаж и достигла отметки в $5,8 миллиарда. Бренды Estee Lauder, Clinique, Aramis, ароматы Donna Karan и Tommy Hilfiger продавались более чем в 120 странах.