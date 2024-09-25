Пара, влюбленная друг в друга со школьной скамьи, празднует пять десятилетий совместной жизни

История любви Марка и Хайди Строл выдержала испытание временем. Пара, которая познакомилась в средней школе Герцлии более 50 лет назад, была вместе с подросткового возраста.

“Мы знали друг друга с восьмого класса. Так что в десятом классе было вполне естественно, что мы начали встречаться”, – вспоминает Марк.

Спустя сорок четыре года брака и двоих детей их связь неоспорима.

“У меня был самый заботливый муж на свете. И я думаю, что когда мы поженились в 23 года, это было очень, очень рано. Тот факт, что мы росли вместе, объясняется тем, что мы поддерживали друг друга в жизни”, – с гордостью сказала Хайди.

Что еще более примечательно, так это то, что они не единственная супружеская пара, окончившая Герцлийский университет в 74-м году.

“Там было 10 пар выпускников. Четверо из нас учились в одном классе, а шестеро – с другими выпускниками других лет обучения в Герцлии”.

Недавно пара отпраздновала пятидесятилетнюю встречу выпускников средней школы, и обоих переполняли эмоции.

Хайди объяснила: “Это было удивительное чувство, когда все находились в одной комнате и смотрели друг на друга, между прочим, не узнавая некоторых людей и понимая, что некоторые люди ничуть не изменились”.

Линн Мороз Гордон была членом организационного комитета и сказала, что одноклассники не растерялись.

“Это было нечто особенное, потому что, знаете, опять же, это вызывает все те чувства, которые вы испытывали в подростковом возрасте”, – сказала она.

Марк согласился, сказав: “Мы вошли в вестибюль, где все входили и получали свои бейджи с именами. Дошло до того, что мы не могли заставить людей перейти в основное помещение, потому что мы все говорили, говорили, говорили и просто восстанавливали связь”.

Эта ностальгия продолжалась в течение всего вечера, когда выпускники Герцлии размышляли о том, что сделало их отношения такими особенными.

Гордон объяснил: “Мы знали семьи друг друга. Наши родители, братья и сестры друг друга. Мы разделяли взлеты и падения, все, потому что мы были маленьким классом”.

Класс из ста тринадцати учеников, которые уже планируют свою следующую встречу выпускников.

“Я думаю, все ушли, сказав, что мы должны сделать это снова”… Мы очень благодарны Герцлии за поддержку и желание провести эту встречу выпускников, потому что это было важно для нас”.

Несмотря на то, что за прошедшие годы многое изменилось, число влюбленных в старших классах Герцлии продолжает расти.

“Все больше и больше пар знакомятся в Герцлии и вступают в брак”, – сказала Хайди.

Они доказывают, что некоторые узы нерушимы.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы всегда оставаться в курсе событий.