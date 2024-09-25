Пожар в контейнерном отсеке порта Монреаля взят под контроль

Пожар в контейнере на одном из терминалов порта Монреаль вынудил городские власти в понедельник вечером распространить уведомление о мерах безопасности на прилегающей к порту территории в районе Мерсье-Ошелага- Мезоннев.

К утру вторника ситуация нормализовалась.

Предупреждение, которое было введено в действие накануне, было отменено около 10:30 вечера.

На своей странице в Facebook администрация Монреаля сообщила, что в настоящее время пожар взят под контроль. Хотя ликвидация пожара может занять еще несколько часов, проведенные тесты подтверждают, что в дымовом шлейфе не обнаружено токсичных веществ. “Никакой опасности для здоровья и безопасности населения больше нет”, – говорится в сообщении городской администрации.

В ночь с понедельника на вторник монреальские пожарные (SIM) продолжили свою работу и, наконец, смогли разобраться с внутренней частью контейнера, в котором находились батарейки.

Во вторник утром диспетчер сообщил, что дыма на месте происшествия почти не было. В настоящее время диспетчер ожидает прибытия специальной команды по очистке, которая займется аккумуляторами.

“Предупреждение о локализации было снято, и ситуация в порту восстановлена. Инцидент, произошедший с одним контейнером, на данном этапе не вызвал каких-либо известных повреждений”, – сообщил порт Монреаля на своей странице в Facebook во вторник утром.

Около 15:15 в понедельник в сообщении в социальной сети X компания SIM объявила, что ее группа по реагированию на опасные материалы выезжает на перекресток Боссюэ и Нотр-Дам-Ист.

После этого район Мерсье-Хочелага-Мезоннев разместил на своей странице в Facebook сообщение, в котором попросил людей, проживающих между улицами Вимон, Хочелага, авеню Хейг и рекой Святого Лаврентия, оставаться дома и закрыть свои двери и окна, а также системы вентиляции в качестве меры предосторожности.

Сотрудники полиции Монреаля (SPVM) также были вызваны на место происшествия для оказания помощи пожарным.

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