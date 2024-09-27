Город устанавливает новую велосипедную дорожку в Монреале, столбы электропередач еще не сдвинуты с нее

Новая защищенная тротуарная и велосипедная дорожка устанавливаются вдоль бульвара Гуэн на западе в Картьевиле, но столбы электропередач находятся прямо посередине.

Она еще не полностью открыта из-за столбов. Этот участок дороги раньше был узким, без тротуара или велосипедной дорожки. По мере продвижения строительных работ новые участки дорожки будут открываться.

Тем не менее, кажется, что строительство происходит быстрее, чем могут быть перемещены четыре столба Hydro Quebec.

Чуть западнее улицы Жозеф-Эдуар-Самсон эти четыре столба находятся прямо на пути. Hydro Quebec сообщила, что планируется закопать линии электропередач и убрать столбы.

В заявлении корпорации говорится: “Работы связаны с реконструкцией бульвара Гуэн на западе, между бульваром Тупин и проспектом Мартина, проводимой городом Монреаль. В соглашении Hydro Quebec должна выполнить свои работы в этом секторе с 2026 по 2028 год.”

Город Монреаль сообщает, что столбы будут убраны в 2027 или 2028 году, и этот участок велосипедной дорожки останется закрытым до тех пор.

Один велосипедист однако говорит, что наличие столбов, блокирующих велосипедную дорожку, было бы проблематичным для ловких райдеров, добавляя, что дорожка является значительным улучшением по сравнению с тем, что было раньше.

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