Ан-124 «Руслан» под пристальным вниманием в Торонто: Канада завершает техническую проверку самолета

В торонтском аэропорту Пирсон завершается техническая инспекция грузового самолёта Ан-124 компании «Волга-Днепр», который с 2022 года находится на стоянке по решению канадских властей. Проверку воздушного судна осуществляют федеральные службы Канады — работы, по данным официальных лиц, должны завершиться к 29 сентября.

Напомним, Ан-124 прилетел в Канаду в феврале 2022 года по контракту с правительством страны для доставки крупной партии COVID-тестов. Однако из-за событий на Украине и введённых против России ограничений уже через пару часов после посадки воздушное пространство Канады было закрыто для российских перевозчиков, а экипажу пришлось вернуться на родину. Самолёт был задержан, а впоследствии — формально арестован.

С 2023 года продолжается судебное противостояние: «Волга-Днепр» добивается возврата своего имущества и компенсации, а власти Канады обсуждают возможность передачи самолёта Украине как часть антироссийских санкций. Российские официальные лица называют действия Канады «пиратством» и «незаконным захватом собственности».

По словам представителей аэропорта, все процедуры по хранению и обслуживанию судна осуществляются за счет федерального бюджета Канады, ожидая окончательного судебного решения. За время стоянки самолёт пережил перемещение по территории аэропорта, но вскоре был возвращён на прежнее место.

В ближайшие дни судьба крупнейшего транспортника в Северной Америке может стать предметом новых международных разбирательств, а завершение технических процедур, согласно заявлениям канадских властей, приблизит момент принятия окончательного решения о дальнейшей судьбе Ан-124.

Подробнее об этой и других новостях Монреаля можно узнать на нашей Телеграм-странице https://t.me/NewsCMG