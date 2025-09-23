В Монреале вновь бастуют работники по обслуживанию транспорта STM

С 22 сентября по 5 октября 2025 года Монреаль сталкивается с серьёзными перебоями в работе общественного транспорта: почти 2400 сотрудников службы технического обслуживания STM объявили двухнедельную забастовку после более года безрезультатных переговоров с работодателем.

Это уже второй крупный протест транспортников за год — предыдущая двухнедельная стачка прошла в июне.

Забастовка затрагивает работу метро и автобусов три дня в неделю — по понедельникам, средам и пятницам, общественный транспорт работает только в часы пик:

метро открыто с 6:30 до 9:30 утра, с 14:45 до 17:45 и с 23:00 до закрытия,

автобусы ездят с 6:15 до 9:15, с 15:00 до 18:00 и с 23:15 до 1:15 ночи.

Во внепиковое время станции метро закрыты, часть автобусных маршрутов отменяется. Паркинг и подземная логистика торговых центров страдают от множества отмен и замедления пассажиропотока.

Экстренные и специализированные службы, а также пригородные перевозчики Exo, RTL и STIL продолжают работать в обычном режиме.

Причины забастовки — требования повышения зарплаты на 25% за пять лет и недовольство курсом на аутсорсинг части техработ. Руководство STM утверждает, что выполнение этих требований приведёт к дефициту 300 млн долларов, что вынудит сократить автобусные маршруты на 10%.

Мэр Монреаля Валери Плант и профсоюзный лидер Каролин Сенневиль публично призвали стороны к конструктивному диалогу. Министр труда Квебека Жан Буле отметил, что заложниками ситуации становятся обычные пассажиры, а профсоюз утверждает: стачка — крайняя мера для защиты надёжности городского транспорта.

Пассажирам рекомендуется заранее планировать поездки и внимательно следить за информацией на странице STM «Info Strike», где публикуются актуальные расписания на время забастовки.

Монреальцы, многие из которых ежедневно сталкиваются с задержками и ограниченным доступом к транспорту, вновь становятся заложниками затяжного трудового конфликта. Будет ли найден компромисс — покажут ближайшие дни и новые переговоры сторон.

