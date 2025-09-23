Понедельник в Монреале: большие пробки из-за акции дальнобойщиков и забастовки транспорта

В первый будний день недели Монреаль оказался в центре транспортного коллапса. С раннего утра тысячи жителей города столкнулись с двойными трудностями: к забастовке работников технического обслуживания STM, приведшей к значительным сокращениям графика метро и автобусов, добавился масштабный протест дальнобойщиков на главных автомагистралях региона.

Группа водителей грузовиков, объединённая в движение «Assez c’est assez» («Достаточно — значит достаточно»), заблаговременно анонсировала проведение организованной замедленной колонны на основных дорогах — автострадах 13, 15, 40, мосту Самюэля де Шамплена, туннеле Ла Фонтэн и других транспортных узлах с обеих сторон острова. С 5 до 9 утра протестующие занимали все полосы движения, кроме крайней левой, и продвигались с минимально допустимой скоростью. В их числе, по разным оценкам, участвовали десятки грузовиков, аналогичные акции прошли в ряде других городов Квебека.

Поводом для протеста стали проблемы в отрасли — недостаток контроля за обучением водителей, плохое техническое состояние части транспорта, а также требования к властям Канады и Квебека ужесточить правила, усилить проверки и повысить безопасность на дорогах. После серии недавних ДТП с участием большегрузных автомобилей протестующие настаивают: «мы делаем это ради безопасности, чтобы люди перестали гибнуть на дорогах».

Дополнительное испытание для горожан — начавшаяся в тот же день двухнедельная забастовка работников технического обслуживания STM. В течение ближайших двух недель автобусное и метро сообщение по будням будет осуществляться по сильно ограниченному расписанию: в понедельник, среду и пятницу транспорт ходит только в часы пик, во вторник, четверг и выходные — по обычному графику.

Администрация и школы советовали родителям заранее планировать маршруты и с пониманием относиться к возможным опозданиям школьных автобусов.

Ассоциация грузоперевозчиков Квебека поддержала требования митингующих, но официально не участвовала в акции.

Понедельник показал, насколько хрупка транспортная система мегаполиса при совпадении трудовых и профессиональных конфликтов. Жителям Монреаля остаётся запастись терпением и следить за обновлениями трафика и расписания городского транспорта в ближайшие дни.

