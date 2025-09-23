Город Кот-Сент-Люк почтил бывших депутатов Национального собрания Квебека и министров Клиффорда Линкольна, Ричарда Френча и посмертно Герберта Маркса, включив их в Аллею прав человека в парке Трюдо.

Клиффорд Линкольн, Ричард Френч и Герберт Маркс были отмечены за твёрдую позицию против применения статьи «несмотря на» конституции Квебека в конце 1980-х годов, когда правительство Бурассы использовало её для преодоления решения Верховного суда, отменившего часть закона о языках вывесок. Все трое подали в отставку с постов министров и не участвовали в выборах 1989 года, а их места заняла Партия Равенства. Линкольн был известен выражением: «Права есть права».

На церемонии присутствовали сам 97-летний Линкольн, Ричард Френч, родственники покойного Герберта Маркса, мэр Кот-Сен-Люка Митчелл Браунштейн, члены совета, бывший мэр и лидер Партии Равенства Роберт Либман, а также депутаты и представители общины. Среди присутствующих были студенты из школы Эдинбург и Академии Соломона Шехтера.

Глава Аллеи прав человека Майк Коэн, также работающий в системе Англоязычного школьного совета, отметил, что он лично видел вызовы, с которыми сталкивается англоязычное сообщество в отношениях с правительством Квебека. Он призвал тех, кто не поддерживает суверенизм или антианглийские настроения, проявить смелость, как это сделали три почитаемых политика почти 40 лет назад.

Мэр Браунштейн сказал об актуальности борьбы за права меньшинств и пообещал продолжать поддержку их прав, как это сделали Линкольн, Френч и Маркс в 1988 году. Депутат Элизабет Прасс выразила восхищение их принципиальностью и мужеством.

Сын Герберта Маркса Роберт, ныне ортопед из Нью-Йорка, сказал, что отец гордился бы признанием, подчеркнув его давнюю деятельность в Комиссии по правам человека Квебека.

Клиффорд Линкольн напомнил, что применение «несмотря на» тогда вызвало большой резонанс, а сегодня этот механизм используется слишком часто, чтобы ограничить права и судебный контроль.

Ричард Френч выразил надежду, что Квебек останется комфортным местом для всех, но констатировал, что права англоязычного сообщества серьёзно ограничены властью и законами.

