Сен-Лоран атакуют гуси: как местные власти борются с нашествием птиц

Жители Монреаля жалуются на многочисленных диких гусей, которые заселили район Сен-Лоран и оставляют за собой неприятные сюрпризы. Мэр и депутаты обсуждают меры по контролю и борьбе с проблемой.

На последнем заседании совета Сен-Лорана местный житель Адам Дерлукевич обратил внимание мэра Алана ДеСозе на проблему с гусями, активно осваивающими озеленённые и коммерческие территории района. Гуси замечены возле магазинов на Кот-Верту, у торговых центров Place Vertu и возле супермаркетов Maxi и Super C.

По словам Дерлукевича, птицы не только создают помехи, но и загрязняют территории, оставляя помёт буквально повсюду. Мэр с улыбкой отметил, что отстрел птиц запрещён на федеральном уровне, однако в парках организована служба по отпугиванию гусей. Проблему усугубляет подкармливание птиц некоторыми жителями.

В частных владениях, как в случае с супермаркетом Maxi, ответственность за контроль численности гусей лежит на собственниках, отметил ДеСозе.

Советница Кот-Сен-Люка Анди Шустер добавила, что в парке Трюдо гуси устроили настоящую «домашнюю вечеринку», и подрядчики уже ищут безопасные способы отпугивания и уборки территорий.

Проблема увеличения популяции гусей в районе Сен-Лоран остаётся актуальной и требует совместных усилий властей, собственников недвижимости и жителей. Местные службы продолжают разрабатывать и внедрять меры для сбалансированного решения экологического конфликта, обеспечивая комфорт и безопасность горожан.

