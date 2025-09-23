Два риелтора из Монреаля оказались втянуты в скандал по делу о злоупотреблении доверием клиентки

Два риелтора из Монреаля оказались втянуты в громкий скандал по делу о злоупотреблении доверием уязвимой клиентки. По решению дисциплинарного комитета Организма саморегулирования риелторской деятельности Квебека (OACIQ) 3 сентября, Габриэль Дюге, который одновременно служит полицейским в столичной полиции (SPVM), был признан виновным в конфликте интересов в сделке весной 2023 года в Верше.

Девушка-клиентка, находившаяся в хрупком здоровье и тяжелом финансовом положении, хотела продать дом, доставшийся ей в наследство от матери, чтобы оплатить проживание в адаптированном центре. Начальная цена дома была установлена в 499 000 долларов, хотя муниципальная оценка составляла 549 200 долларов.

Дом был в плохом состоянии, и продажа откладывалась на несколько дней, чтобы провести уборку. За это время сделала два визита потенциальным покупателем стал Давид Тардиф — бывший начальник Дюге, который оформил предложение на покупку дома по цене 375 000 долларов через свою компанию Gestion Gabchar inc.

Несмотря на значительное снижение цены, клиентка согласилась, так как ей сказали, что более выгодное предложение не получит, а сам процесс рекламы дома затянет продажу. После технической проверки Тардиф сделал новое предложение в размере 275 000 долларов — на 224 000 долларов меньше запрашиваемой суммы, и сделка была заключена.

Всего через две недели дом снова выставили на продажу — уже за 659 000 долларов, и при этом риелтором снова выступал сам Дюге. В итоге недвижимость была продана за 535 000 долларов в октябре того же года. Перепродажа принесла Давиду Тардифу прибыль в 260 000 долларов, а Габриэлю Дюге — комиссионные около 44 000 долларов.

Для Давида Тардифа это не первый случай конфликтов интересов — в 2023 году он был временно отстранён за покупку дома своего клиента в 2018 году. В решении OACIQ отмечается, что его действия были «преднамеренными и институционализированными», что сформировало для него «предпочтительный бизнес-модель».

Санкции в отношении Габриэля Дюге будут определены позднее в текущем году.

Дело вызывает серьёзную обеспокоенность в сфере риелторских услуг и поднимает вопросы этики и защиты наиболее уязвимых клиентов отрасли.

Я являюсь лицензированным риелтором по продаже жилой и доходной недвижимости в Монреале, провинции Квебек в Канаде с 2006 года.

Работаю в одной из самых больших риелторских компаний Vendirect inc., владею русским, английским и французским языками.

У Вас остались вопросы, или Вы планируете купить/ продать Вашу недвижимость?

Звоните (514) 999-9260 или оставляйте заявку на моем сайте www.RussianRealtorMontreal.com

Подробнее об этой и других новостях Монреаля можно узнать на нашей Телеграм-странице https://t.me/NewsCMG