Теннисный клуб Côte St. Luc вновь открыт после почти месяца закрытия

Город Côte St. Luc рад сообщить, что после закрытия почти на месяц теннисный клуб на Гелф-роуд возобновил работу 14 сентября. Об этом мэр Митчелл Браунштейн заявил на мероприятии в рамках показа спектакля Jewish-oriented My Fair Zaydie.

Закрытие клуба произошло после обнаружения в глинистом покрытии кортов уровня асбеста, превышающего нормативы безопасности. Тестирование по новейшему методу TEM EPA 600/R-93/116, признанному более точным, дало результаты, позволившие открыть клуб вновь.

Жители, особенно активные члены клуба, такие как Кенни Даймонд, выразили опасения, что клуб может не открыться вовсе, учитывая, что был затронут только один из девяти кортов.

Мэр Браунштейн отметил, что город не планирует закрывать клуб навсегда и хотел бы видеть его открытие как можно скорее, однако действия подчинены требованиям CNESST и провинциальным нормам безопасности.

Городской менеджер Джонатан Шектер пояснил, что закрытие было строго профилактическим, вызванным опасениями по безопасности после выявления превышения нормы асбеста 0,1%. После нескольких тестов и консультаций с экспертами было принято решение дождаться более точных анализов, которые и подтвердили возможность открытия.

Члены клуба получили поддержку в виде доступа к альтернативным кортикам в Hampstead и в других районах, пока основной клуб был закрыт.

Некоторые жители выразили недовольство задержкой открытия и не согласны с решением закрыть клуб целиком. Мэр подчеркнул, что решения принимались исходя из рекомендаций службы охраны труда и экологических норм.

Подробнее об этой и других новостях Монреаля можно узнать на нашей Телеграм-странице https://t.me/NewsCMG